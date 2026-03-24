BTS sobre su regreso: "Nada dura para siempre. Pero tenemos que esforzarnos para que los buenos momentos duren"
Zane Lowe se une a BTS en HYBE en Seúl, para hablar sobre su esperado regreso a la música con su nuevo álbum, ARIRANG. El grupo comparte su proceso para crear el disco, cómo se reunieron nuevamente tras completar el servicio militar y el vínculo especial que tienen como grupo, también analizan la lista de canciones, las colaboraciones y el sonido de su décimo álbum de estudio.
El regreso de BTS ya está en marcha y viene acompañado de una nueva etapa creativa, un disco cargado de simbolismo y una ambición intacta. En su charla con Zane Lowe en Apple Music, el grupo repasa su vuelta tras el servicio militar, reflexiona sobre su futuro y deja titulares que explican por qué siguen siendo una de las bandas más influyentes del mundo.
Zane Lowe: "Jung Kook, cuando hablamos en el pasado, la idea de que cada uno trabajara en solitario se sentía natural. ¿Fue igual volver a reuniros?"
Jung Kook: "Siempre he hecho más proyectos en grupo que en solitario, así que lo sentí completamente natural. Y aunque podríamos haber hecho el servicio militar por separado, terminamos sirviendo más o menos al mismo tiempo, así que pudimos reunirnos como grupo lo antes posible. No se percibió como algo importante. Se sintió natural, como algo obvio. Todo fluyó de forma natural".
Zane Lowe: "SUGA, ¿por qué tardaste en volver tras el servicio militar y cómo viviste el regreso?"
SUGA: "No me estaba tomando tiempo deliberadamente. Había estado haciendo cosas todo ese tiempo. Que mi gato apareciera en Weverse fue simplemente porque estaba ahí en ese momento. No recuerdo con qué frecuencia me comunicaba antes de ir al servicio militar, pero creo que es solo mi estilo. En lugar de hablar constantemente, suelo aparecer en ciertos momentos para hablar y luego también paso tiempo solo. Supongo que cada uno tiene su propio estilo".
Zane Lowe: "Jimin, ¿qué aprendiste sobre ti mismo durante el servicio militar?"
Jimin: "[ríe] Pensé mucho allí. Me di cuenta de lo valioso que es tener tiempo para trabajar y dedicar energía a algo que me importa. Además, ver a jóvenes dando lo mejor de sí en todo me hizo pensar constantemente que yo también debía esforzarme más. Trabajé mucho en mi arte con Jung Kook incluso en el servicio militar. Así fue mi tiempo allí".
Zane Lowe: "Jin, tu historia dentro del grupo es muy diferente. ¿Cómo ves ese camino ahora?"
Jin: "Empezamos en caminos diferentes, pero al final nuestro líder nos guió bien para que entendiéramos lo divertida y alegre que es la música. Gracias a nuestro líder, muchos de nosotros cambiamos y llegamos a amar la música. Siempre estoy agradecido con RM, j-hope y todos los miembros. A veces me pregunto si habría sido feliz viviendo otra vida, y creo que los miembros me guiaron hacia el mejor camino para mí".
Zane Lowe: "RM, habéis estado juntos más de una década. ¿Cómo ha sido liderar BTS todo este tiempo?"
RM: "Hemos estado juntos la mitad de nuestras vidas, como 15 años. Es como una familia. Con solo mirarnos a los ojos, nos entendemos. Sabemos por lo que ha pasado el otro. Ellos me apoyan y puedo cumplir mi rol, pero a veces es difícil porque pongo demasiado peso sobre mí como líder. Al mismo tiempo, siento que soy solo uno más del grupo. Solo soy uno de los siete. Aún estoy descubriendo qué es ser un buen líder".
Zane Lowe: "Habéis trabajado con productores como Diplo, Mike WiLL Made-It o Kevin Parker. ¿Cómo ha sido ese proceso?"
Jung Kook: "Trabajé mucho con El Guincho. Escuché muchas pistas y me sorprendió lo frescas y nuevas que eran. Uno de mis primeros pensamientos fue: 'Wow, ¿se puede abordar una canción así?'. Sentí mucha presión para aprovecharlo al máximo. Era una vibra totalmente diferente y espero volver a trabajar con ellos".
Zane Lowe: "El álbum se titula 'Arirang'. ¿Qué significa para vosotros?"
RM: "Fue muy natural elegir esa palabra. Es una canción tradicional coreana muy antigua que habla de nostalgia, de echar de menos el hogar, la familia o los amigos. Durante el servicio militar pensamos mucho en eso, en los fans y en lo que queríamos hacer cuando volviéramos como BTS. Queremos aferrarnos a nuestras raíces y compartir esas emociones de forma universal".
Zane Lowe: "Ahora empezáis una nueva etapa. ¿Cómo afrontáis este momento?"
RM: "Es un gran desafío y da miedo empezar algo nuevo. Queremos mostrar cosas diferentes y llegar a más gente. Nos queremos mucho y los fans están ahí… ¿por qué parar algo tan valioso? He estado con ellos desde los 15 años. Representan mi juventud y no quiero arrepentirme de no haber continuado".
Zane Lowe: "¿Habéis hablado de todo esto entre vosotros?"
j-hope: "Compartíamos la misma visión sin necesidad de hablarlo. Tras el servicio militar, simplemente volvimos juntos. Todos estábamos en la misma página y eso creó una gran conexión entre nosotros".
Más allá de titulares y cifras, BTS resume su regreso con una idea sencilla: no hay plan perfecto, pero sí una convicción compartida. Y en esta nueva etapa, todo vuelve a empezar desde el mismo sitio: juntos.
