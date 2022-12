Dani Martín anuncia su despedida de la música con una emotiva carta (y luego recoge cable)

Dani Martín sorprendía a todos al publicar un emotivo anuncio en redes sociales que sonaba a despedida de la música pero que al final sólo va a ser una despedida temporal para descansar y recargar pilas tras el final de su última gira.

Esto es lo que explicaba el cantante en un mensaje que ha acompañado de un vídeo, donde interpreta junto a su banda la canción "La madre de José", de su último concierto en la madrileña sala La Riviera el pasado 7 de diciembre.

"Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra.

Nos vemos en unos años, sed felices.

No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros.

Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona.

Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad.

Gracias. Blackout", ha escrito el cantante madrileño en un post que muchos han interpretado como el final de su carrera en la música.

Los mensajes de muchos de sus compañeros, amigos y famosos inundaron el post de Instagram. Andrés Suarez, Pancho Varona, Rebeca Jiménez, Candela Peña, Elena Furiase, Sara Carbonero o Nerea Garmendia han sido sólo algunos de los que han dejado un cariñoso mensaje para Dani.

Ante el aluvión de mensajes y noticias tras su anuncio el propio Dani Martín decidió subir otro vídeo a Instagram aclarando que de ningún modo se retiraba de la música.

"Ni me retiro de la música, ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona, ni nada de eso. Creo que últimamente hay un clickbait para sacar las cosas de contexto. La noticia mola, claro que mola pero que la verdad de la noticia es otra. No lo digo enfadado ni nada de eso que me acabo de levantar ahora mismo y necesitaba descansar", ha explicado Dani.

"Es lo que necesito como todos cuando acabamos una gira, una etapa pues hay que vivir y disfrutar para empezar otra. Eso lo hacemos toda la gente que nos dedicamos a cosas creativas", ha añadido

"¿Cómo voy a dejar yo la música? ¡Me muero!", sentenció el cantante que recientemente ha colaborado con el grupo Ginebras en su nuevo single 'Desastre de persona'.