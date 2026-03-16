Entrevista a Alvar Mas, el artista al que su novia hizo viral sin que él lo supiera: "Enterarme de esto fue una locura"

Internet está lleno de historias sorprendentes en las que cualquier persona puede volverse viral, romper el algoritmo y dar con la clave. No se trata de tener cifras por tenerlas o de seguir todos los trucos para que tu cuenta crezca; se trata de ser real y compartir historias verdaderas, con corazón, que lleguen a la gente sin necesidad de ser el mejor editando o un experto en Instagram.

Una de estas historias es la de un joven alicantino llamado Alvar Mas, que vive en Londres donde trabaja como músico y productor. Fue su novia quien, cansada de tener una relación a distancia, decidió que todo el mundo debería conocer su talento. Sin que él lo supiera, le creó una cuenta de Instagram para subir la música que hacía, con el objetivo de que en España vieran su potencial y pudiera volver a nuestro país.

Se conocieron hace tres años y llevan más de un año y medio de relación a distancia, con todas las dificultades que eso implica. "Él está viviendo en Londres solo porque piensa que aquí no tiene futuro como artista", explica su novia, quien añade que "Alvar canta, compone, produce, toca el piano, la guitarra y hace todo lo musical".

Solo un mes y unos 20 vídeos después, la cuenta ya superaba los 50.000 seguidores. Fue entonces cuando decidió enseñársela a Alvar y darle la sorpresa.

Alvar acaba de lanzar la canción Rosa Digital, dedicada a su novia, que habla precisamente de su relación a distancia. Durante su reciente visita a España, pude entrevistarle para que me contara todo sobre su viralidad, sus influencias, las diferencias entre la industria en España y el Reino Unido, y sus consejos para quienes viven un amor a distancia.

¿Cuéntame cómo fue enterarte de la sorpresa que te había dado tu novia y descubrir de repente de la noche a la mañana que tenías cincuenta mil seguidores?

Alvar Mas: Pues eh mi nombre de Instagram es @alvarmas0menos y en TikTok también, y en Spotify me llamo Alvar Mas. Es mi nombre de artista y mi nombre de pila eh... y nada, enterarme de esto fue pues una locura, una locura, una barbaridad.

Yo me enteré porque de repente, en mi cuenta anterior, había gente que me había dicho: "Oye, tu novia te está haciendo la cuenta, te está haciendo la cuenta". Pero ella me había bloqueado en todos los sitios, entonces yo no vi nada en sí. Entonces le dije: "Oye eh, ¿qué ha pasado? En plan, ¿me estás haciendo una cuenta?". Y ella: "Uy, uy, uy... pues eh, mañana te lo enseño", porque ya justo me iba a Madrid. Al día siguiente fue y me la enseñó y yo me quedé flipando. Y yo me quedé una semana entera sin poder dormir diciendo: "Dios, dios, dios, la que la que se ha montado. No sé como qué hago ahora, en plan tengo que subir toda mi música, en plan cambio de vida total".

¿A qué te dedicas exactamente en Londres?

Alvar Mas: Pues a muchas cosas, pero sobre todo eh... compongo y produzco para para gente de allí y todo con bolos y todo lo que... o sea.

Estás desarrollando una carrera musical pero la estás desarrollando allí, ¿no?

Alvar Mas: Sí, justo. En plan yo me fui a estudiar allí, que allí es donde conocí a mi novia y estudié en la universidad de Paul McCartney, que justo tuvimos el gran honor de darle la mano en la graduación y todo. En plan fue increíble. Eso fue en Liverpool y ya me mudé a Londres para probar un poco con esto de la música y sobre todo porque es un poco el foco y el centro de todo, al menos en Europa, que está todo el mundo y el nivel allí es increíble. Vas a una jam y te quedas con la boca abierta, en plan es increíble.

¿Alguna cosa que hayas producido?

Alvar Mas: Pues yo he producido lo que más así más notorio eh... Ojalá te acerques tú de Tere y luego Primavera de Johanna Crush. Y más de allí, pues he trabajado con artistas como como Sissy Ford o como Motive (un rapero) o como Sheilingo. No todo ha salido pero, pero sí, la verdad que muy guay.

¿Cómo surgió tu pasión por la música?

Alvar Mas: Pues muy temprano. Mi madre es de Granada y toda mi familia es de Granada, o sea que todo el mundo tocaba la guitarra, cantaba y tal. Y luego mi padre es un friki de la música y de los vinilos y de todo, entonces él me enseñó a los Beatles desde muy pequeño. Yo a los trece fui a un concierto de Paul McCartney aquí en el Vicente Calderón porque era superfan de los Beatles. Y a los ocho empecé en el conservatorio de guitarra clásica porque dije a mis padres: "Oye, yo quiero... me acabo de enterar que hay un sitio donde donde enseñan solo música, yo quiero ir ahí", y al final me apuntaron.

¿Cuál es la historia detrás de tu canción Rosa digital?

Alvar Mas: Pues es muy fuerte, es muy fuerte. Esta canción fue antes de todo, vale, y entonces cuando... o sea, yo llevábamos como una así una mala racha porque de tanta distancia, de mucho tiempo sin vernos... y la verdad que no sé, me salió así eh... no quería componerle una canción a mi novia pero me salió como así, como natural, como triste. Como que estamos a distancia pero yo quiero aguantar y resistir, y solo espero que no me mate, sabes. Entonces, por nuestro aniversario pues se la regalé y como estábamos a distancia pues, pues sí, fue una Rosa digital.

¿Qué consejo le darías a alguien que está teniendo una relación a distancia para que funcione?

Alvar Mas: Pues... je je je... pues yo diría eh... ponerse... o sea yo creo que ayuda mucho que yo eh... que esto ella me lo dice un montón. Ayuda mucho cuando te despides de esa persona saber cuándo la siguiente vez en la que te vas a... joder, cuando te despides de esa persona, saber la siguiente vez que la vas a ver, ¿no? Eso ayuda un montón.

Y luego ponerse citas, en plan aunque no, aunque no estés ahí presencial, pues yo qué sé, ella y yo nos vemos una peli igual o en plan decimos: "Venga, el miércoles por la noche ¿tienes algo? Venga, pues no, pues vamos a ponernos una peli en tal y la vemos los dos juntos". Y sabes, como ponernos tiempo de calidad aún así, sabes. Yo creo que es bueno.

¿Qué opinas de la industria musical española versus la británica?

Alvar Mas: No, cien por cien sí. Yo creo que allí al final lleva muchísimos años, lleva mucha industria, allí está todo. Allí un músico es un trabajo de verdad, y no digo que aquí no, pero allí es como un fontanero, es como... sabes. Allí es: "Vale, tú eres guitarrista pues vas a tocar aquí, aquí" y es como que lo tienen mucho de ese trabajo.

Eh... y luego entonces la industria está como más estructurada yo creo en general, que eso también es bueno y malo. En plan hay gente que viene, por ejemplo, a una sesión de composición que es en plan: "No, yo estoy aquí de diez a cinco y a las cinco me tengo que ir". Y sabes, aquí también hay eso pero yo en mi experiencia lo he visto como más como chill, en plan: "Venga, vente un día al estudio o componemos tal" y no es tanto como de nueve a cinco de la tarde. Pues eso sabes, que también lo hay pero... pero eso. Y luego en general allí hay puf de todo, hay gente de todo el mundo, de todos los backgrounds.

¿Tener de repente 50.000 seguidores (creo que ahora 60.000) te está empezando a abrir alguna puerta aquí en España?

Alvar Mas: Pues sí. No es nada que pueda contar todavía pero pero que me lo quiero tomar con calma. Quiero que este proyecto sea full independiente. Al final es algo que me creó ella y que yo le doy mucho cariño, pero la verdad que sí. Obviamente tener una comunidad pues tan que esté ahí tanto los días y todo, pues es increíble. Y al final pues tengo una oportunidad de hoy, por ejemplo, voy a hacer un release party y a ver cuánta gente se viene y todo, no sé, estoy muy muy orgulloso y muy feliz y a por todas ahora la verdad.

¿Tus influencias en la música han sido más británicas o han sido más españolas?

Alvar Mas: Yo creo que cantautores, yo creo que cien por cien españoles. En plan a mí me ha flipado siempre Pablo López, eh... Pablo Alborán... eh todos los Pablo ¿no? Me encantaba Morat. Pero yo de muy pequeño siempre he sido muy fan de los Beatles, era un fanático de Ed Sheeran, yo me sabía todo lo que hacía con la guitarra, todos los loops y todo lo que hace, en plan me lo sabía de pe a pa. Y ya de más universitario pues mis influencias pueden ser más de R&B, de Stevie Wonder, de Quincy Jones y todo eso, que es otra rama de la música que me apasiona y que me encanta hacer también.

¿Cuáles son tus próximos planes musicales?

Alvar Mas: Sacar mucha música. Hoy sale mi tema Rosa digital em... y luego voy a sacar tres temas más y posiblemente un EP, pero todavía no se sabe je. Pero sí, voy a sacar un montón de música sobre cómo es mi vida, sobre lo que vivo, sobre estar a distancia, sobre vivir fuera de tu familia, de tus amigos, de tu mundo.