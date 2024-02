Flowers de Miley Cyrus fue el mayor éxito mundial de 2023

Esta claro que 2023 fue el gran de Taylor Swift que se coronó como la artista más escuchada en Spotify, arrasó en los Grammy Awards y arrancó The Eras Tour, que se va a convertir en la gira más grande y recaudadora de la historia.

Pero también fue un año inmenso para Miley Cyrus gracias a su icónica canción Flowers. Esta canción de ruptura se ha convertido en todo un himno en sólo un año, fue la canción más escuchada en todo el mundo en Spotify, ganó el Grammy a mejor canción, el primero de la carrera de Miley, y ahora acaba de ser coronada como el single más vendido del año en todo el mundo por la IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica).

IFPI, la organización que representa a la industria de la música grabada a nivel mundial, ha anunciado que Flowers de Miley Cyrus es la ganadora del IFPI Global Single Award para 2023.

El IFPI Global Single Award se otorga al artista con el sencillo más vendido del año en el mundo en todos los formatos digitales, incluida la transmisión por suscripción paga, las plataformas con publicidad y las descargas de un solo tema.

Flowers de Miley Cyrus ocupó el puesto número uno en el IFPI Global Single Chart de este año, su primera aparición en un Top 10 del IFPI Global Chart.

La canción ganadora de dos premios Grammy, lanzada en enero de 2023, alcanzó el puesto número 1 simultáneamente en 29 mercados alrededor del mundo y terminó el año en la cima de las listas de 2023 en mercados como el Reino Unido, Francia y Australia.

El Top 10 también vio por primera vez apariciones en IFPI Global Chart para artistas de Nigeria (con Calm Down de Rema con Selena Gomez en el puesto 2) y México (con Yng Lvcas y La Bebe de Peso Pluma en el puesto 6), lo que refleja el ascenso global de los Afrobeats. y Géneros Regionales Mexicanos en 2023.

Last Night de Morgan Wallen, que encabezó las listas de fin de año en los EE.UU., alcanzó el puesto número 8 en la lista, mientras que el sencillo global número uno de IFPI del año pasado, As It Was de Harry Styles, ocupó el puesto número 5.

Artista de grabación global del año de IFPI, Taylor Swift, apareció dos veces en el Top 10, con Anti-Hero, el sencillo principal de Midnights, que alcanzó el puesto 9 y Cruel Summer, de Lover de 2019, en el puesto 7 tras un resurgimiento de su popularidad gracias a su gira Eras, que batió récords

Die For You de The Weeknd alcanzó el puesto número 4, convirtiéndose en la tercera canción del artista en alcanzar el Top 5 de la lista mundial de singles de IFPI, después de los números 1 anteriores, Blinding Lights y Save Your Tears.