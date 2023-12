Iñigo Quintero revela si habrá remix de Si No Estás, y reflexiona sobre su futuro en la música en Nude Project

Desde que Iñigo Quintero pegó el boom con su éxito, Si No Estás, con el cual consiguió posicionarse en el primer puesto de Spotify Global, apenas se ha sabido mucho de él. Porque, aunque las primeras semanas su nombre inundaba las redes debido a lo sorprendidos que estaban los usuarios por este éxito tan repentino, el gallego llevaba unas semanas pasando algo más desapercibido.

Por ello, muchos de sus seguidores se han sorprendido al verle en Nude Project, al cual confiesa que ha decidido ir porque es un podcast que él mismo disfruta oyendo. Y, como era de esperar, Iñigo Quintero ha dado mucho de qué hablar tras este episodio, ya que ha respondido algunas de las preguntas que más curiosidad generaban, entre las que se encuentra la de si habrá un remix de Si No Estás. Pero, a pesar de todos los que estaban esperándolo, parece ser que el músico no tiene intención de sacar ninguno de este tema, ya que considera que es "una canción que no necesita remix".

Por otro lado, uno de los misterios que no ha querido resolver Iñigo Quintero es el significado que hay detrás de la canción y lo que le llevó a escribirla. Porque, aunque asegura que habla de las emociones que él sentía en ese momento, considera que es más bonito que la gente pueda tener su propia interpretación de la misma, ya que si él cuenta lo que la inspiró le quita la magia que le ha dado cada uno a la letra.

Finalmente, también ha hablado un poco sobre su futuro, momento en el que ha confesado que en estos momentos se ve tanto siendo profesor como cantante. Porque, pese a que a él le gustaría tirar por el camino de la música, este es un camino lleno de altibajos y muy inestable, por lo que ha seguido cursando el grado de Magisterio.

Aun así, Iñigo confiesa que, desde el éxito de esta canción, ha estado trabajando mucho más en la música y preocupándose más por cuidar su voz. Por tanto, habrá que estar atentos a los futuros trabajos que saque Iñigo Quintero, y ver si consigue tener tanto éxito como el que ha tenido con Si No Estás.