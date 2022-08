Karol G se despide del pelo azul: "Por fin me parezco un poco a La Sirenita"

Karol G ya no tiene el pelo azul. Dicho así, sin emoción, puede sonar a chorrada inmensa, pero la imagen personal cuenta cuando en gran parte vives de tu imagen (lo sabemos bien). El tono conocido como 'icy blue' lleva años relacionado con el tinte capilar de la cantante colombiana, y quizá por eso el cariño que le tiene a ese toque de color en su vida.

En una extensa despedida instagramer (donde cuenta con 55 millones de fieles, casi tantos como habitantes tiene Italia), la 'bichota' ha decidido pasar página en su vida con un cambio cromático lleno de simbolismo. Y ya puestos, de fiesta.

"Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada. Nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, bebimos un poquito de más...", deja caer en ese comunicado oficial. Casi parece que su melena índigo es un colega.

Lo de "ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo" es simbólico porque los comentaristas de la publicación, siempre agudos, ven referencias a su ruptura con Anuel y el enfrentamiento por redes que han protagonizado en los últimos meses. Desde luego, una ruta por Dubai, Kenia y Santorini parece idónea para olvidar el turbulento pasado. Seguro que en la isla griega es donde "bebieron de más".

La teoría del rupturismo la confirma ella misma con una frase bien clara: quiere desprenderse de "todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo", suponemos que para empezar un nuevo capítulo con fuerza.

En muchas culturas, esa fuerza se representa con la garra del rojo, que no es otro que el nuevo color que luce en su cabeza. Reproducimos literalmente sus palabras al respecto: "Dos semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar... Pa que cuando me vean en la calle me digan : EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO". Las mayúsculas son suyas.

Con modestia por mi parte, voy a citarle a Karol una frase de Oscar Wilde sobre el rojo, a ver si con suerte lee este artículo y se inspira un poco: "Una rosa roja no es egoísta porque quiere ser una rosa roja. Sería terriblemente egoísta si quisiera que todas las otras flores en el jardín fueran rojas y rosas". ¿Da para temazo o no da para temazo?