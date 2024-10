Liam Payne y el conflicto con Maya Henry: Las acciones legales que surgieron días antes de su trágica muerte

El pasado 16 de octubre, Liam Payne, exmiembro de One Direction, falleció en Buenos Aires tras caer desde el balcón de su hotel. Sin embargo, días antes de su trágico final, Payne enfrentaba graves acusaciones de su ex prometida, Maya Henry, con quien había mantenido una relación tumultuosa. Aunque su romance había terminado en 2022, la tensión entre ambos no había desaparecido, y recientemente, Henry había iniciado acciones legales contra el cantante.

En las redes sociales, Maya compartió una serie de publicaciones en TikTok en las que acusaba a Payne de haber utilizado a sus fans de One Direction para encubrir sus malas acciones. "Él se aprovecha de los fans porque siempre le serán leales", dijo Henry, quien añadió que Payne "armaba" a su base de seguidores para evitar que salieran a la luz sus comportamientos más cuestionables. Además, en su libro Looking Forward, Henry expone varios episodios delicados de su relación, como un aborto sin asistencia médica, además de acusaciones de manipulación emocional.

A medida que la situación se intensificaba, Henry decidió tomar medidas legales. Según sus abogados, la joven había emitido una orden de cese y desistimiento contra Payne solo una semana antes de su muerte, alegando que el cantante la acosaba a ella, a sus amigos y a su familia a través de múltiples números de teléfono.

La relación entre Payne y Henry comenzó en 2018, con la pareja haciéndose oficial en redes sociales un año después. Se comprometieron en 2020, pero se separaron en 2021. Aunque se dieron una nueva oportunidad en 2022, la relación finalmente terminó ese mismo año. Mientras que muchos fans se niegan a creer las acusaciones de Henry, su relación tormentosa con Payne y las acciones legales que inició son un triste preludio a los últimos días del cantante.