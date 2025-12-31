Lola Índigo abre 2026 con La Bruja, La Niña y el Dragón, el disco en directo de su gira de estadios

Lola Índigo comenzará 2026 con un nuevo lanzamiento discográfico que recoge uno de los momentos más ambiciosos de su carrera. La artista publicará el próximo 2 de enero La Bruja, La Niña y el Dragón, un álbum en directo que documenta íntegramente su gira de estadios de 2025 y fija en formato sonoro aquel salto definitivo al gran formato.

El anuncio del disco confirma la voluntad de Lola Índigo de convertir su minigira de estadios en una pieza duradera de su trayectoria. Tras llenar recintos como el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el Estadio de La Cartuja de Sevilla y el Olímpic Lluís Companys de Barcelona, la cantante ha optado por trasladar la experiencia completa de aquellos conciertos a un álbum que funciona como archivo y celebración a partes iguales.

La Bruja, La Niña y el Dragón no es un recopilatorio convencional, sino la reproducción casi literal del espectáculo que se vio en directo. El disco incluye 55 cortes que respetan la estructura narrativa del show, con intros, interludios y bloques temáticos que reflejan las distintas etapas creativas del proyecto. Desde el arranque con una introducción instrumental hasta el cierre con La Reina, el álbum sigue el mismo recorrido que vivieron los asistentes en las gradas.

A lo largo del disco aparecen algunos de los mayores éxitos de Lola Índigo, como Ya no quiero ná, Mujer Bruja, Santería, La niña de la escuela o Discoteka, combinados con colaboraciones que fueron parte central de la gira. En el tramo más flamenco y andaluz destacan las piezas junto a José del Tomate, así como versiones en directo de canciones emblemáticas como Tu Calorro, Bulería o Corazón Partío, que conectaron el pop de estadios con la tradición musical española.

El repertorio también recoge momentos clave del bloque más pop y urbano, con apariciones de artistas como Tini, Belén Aguilera, Quevedo, Paulo Londra, Nena Daconte o Cali y El Dandee, además de temas que ya forman parte del imaginario de su público, como Toy Story, Las solteras, Spinelli o El Tonto. Todo ello se articula mediante interludios y transiciones que refuerzan el carácter conceptual del espectáculo.

Con este lanzamiento, Lola Índigo no solo inaugura el año, sino que consolida una etapa marcada por el directo, el riesgo escénico y la ambición de llevar su propuesta al mayor formato posible. El disco funciona como testimonio de una gira que supuso un punto de inflexión y como una forma de extender su impacto más allá del calendario de conciertos.