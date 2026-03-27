Miley Cyrus publica Younger You, una balada íntima con la que conmemora los 20 años de Hannah Montana

El estreno de Hannah Montana en 2006 marcó el inicio de una etapa decisiva en la trayectoria de Miley Cyrus. Con apenas 13 años, la artista asumió el papel protagonista de una serie que terminaría por definir su proyección pública durante años. Dos décadas después, esa etapa regresa en forma de homenaje dentro de un especial conmemorativo.

En ese contexto aparece Younger You, una canción inédita que Cyrus interpreta como parte del programa producido para Disney+. El tema se presenta como una balada de tono íntimo, construida a partir de una idea central: el diálogo entre la artista actual y su versión más joven. La letra, sin referencias explícitas a la serie, articula ese encuentro desde la distancia del tiempo.

La propia cantante ha explicado que la canción nace como una forma de cerrar un ciclo personal. En mensajes compartidos en redes sociales, Cyrus ha descrito el aniversario como un punto de encuentro entre pasado y presente, subrayando el papel que la serie tuvo en el inicio de su carrera. También ha destacado la relación mantenida con sus seguidores desde entonces, a quienes vincula directamente con su evolución artística.

Durante la interpretación incluida en el especial, la artista introduce unas palabras dirigidas al público en las que recuerda el impacto de aquella etapa. La intervención rompe momentáneamente la estructura de la actuación y sitúa la canción en un plano más autobiográfico, reforzando su carácter de despedida simbólica.

En el plano musical, Younger You se aleja de producciones más expansivas para centrarse en una instrumentación contenida, donde la voz adquiere mayor protagonismo. El estribillo, construido en torno a la idea de no perder el contacto con la propia identidad, funciona como eje emocional de la pieza.

El lanzamiento coincide con la disponibilidad del especial en la plataforma y se integra en una serie de iniciativas que revisitan el legado de la popular ficción. En este caso, la aportación de Miley Cyrus adopta una forma directa: una canción que conecta dos momentos de su trayectoria a través de una misma voz.