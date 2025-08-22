Muere Brent Hinds, mitico líder de Mastodon, en un accidente de moto a los 51 años

El guitarrista Brent Hinds, reconocido por haber sido miembro fundador de la influyente banda de heavy metal Mastodon, murió la noche del 20 de agosto en Atlanta a los 51 años.

De acuerdo con el informe policial, el músico circulaba en su motocicleta Harley Davidson cuando una camioneta BMW no cedió el paso al girar en la intersección de Memorial Drive y Boulevard, provocando un choque fatal alrededor de las 23:35. La oficina del médico forense del condado de Fulton confirmó su fallecimiento.

Hinds fundó Mastodon en el año 2000 junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor, construyendo desde Atlanta una de las bandas más destacadas del metal contemporáneo. A lo largo de su trayectoria, el grupo publicó ocho discos de estudio y obtuvo un Premio Grammy por la interpretación de Sultan’s Curse, incluida en su álbum Emperor of Sand (2017).

Tras conocerse la noticia, Mastodon compartió un comunicado en Instagram en el que expresó su dolor por la pérdida: "Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la partida de esta fuerza creativa con la que compartimos tantos logros, hitos y música que tocó a tantas personas. Nuestro cariño y apoyo están con la familia, amigos y seguidores de Brent. Les pedimos respeto y privacidad en estos momentos difíciles."

En marzo, la banda había anunciado una separación amistosa con Hinds. No obstante, el guitarrista declaró recientemente que su salida fue forzada. A pesar de ello, Mastodon continúa siendo considerada una de las agrupaciones más influyentes y exitosas del heavy metal de las últimas décadas.