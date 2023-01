Si 2022 nos trajo lo nuevo de Harry Styles, Kendrick Lamar, Adele o Taylor Swift, el 2023 no será para menos con el regreso de estrellas que creíamos retiradas.

Y es que, Rihanna regresará por todo lo alto actuando en la Super Bowl LVII de febrero. La artista pondrá fin a su punto y aparte de la escena musical, acaparando todos los focos de un espectáculo que trasciende lo deportivo. Aunque, eso sí, los fans aun temen que después de esta actuación, vuelva a bajarse de los escenarios durante años tal y como había sucedido hasta ahora.

Por tanto, este espectacular comienzo de año que tendrá 2023 es no solo sino un breve aperitivo de todas las novedades musicales que tendremos en los próximos meses.

Rihanna, en una actuación | Getty Images

Los nuevos trabajos para 2023 de los artistas del momento

A la vuelta de Rihanna se le unirá el nuevo disco de Maneskin, al que han llamado 'Rush!' y que verá la luz este 20 de enero. Sam Smith traerá 'Gloria' el 27 de enero. Tras ellos, Lana del Rey también regresará con su nuevo álbum, 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', el cual saldrá el próximo 10 de marzo.

A estas confirmaciones hay que añadirles las de Lola Índigo con 'El Dragón' el próximo mayo en dos conciertos o Jennifer Lopez con 'This Is Me... Now' aunque aun si fecha de estreno.

Lola Índigo | Gtres

Otras más que posibles llegadas serán lo nuevo de Aitana, quien dio a entender en una reciente entrevista que está trabajando en su nuevo disco. Además, Ed Sheeran, Dua Lipa, Olivia Rodrigo o Karol G han asegurado en distintas declaraciones estar trabajando en sus siguientes álbumes.

Por su parte, los fans de Chanel o Quevedo tienen motivos para esperar sus primeros trabajos de estudio tras ser dos de las mayores sensaciones musicales del año pasado en España. De igual manera que Duki o Ana Mena, la cual tiene programado el próximo 21 de abril un concierto mostrando nuevas canciones.

Algunos clásicos como Gorillaz, con 'Cracker Island' el 24 de febrero o Metallica, con '2 Seasons' el 14 de abril, seguirán dando que hablar.