Taylor Swift anuncia una serie documental del Eras Tour desatando la locura swiftie

Después de meses de rumores, ya es oficial: el fenómeno mundial de The Eras Tour tendrá su propio documental. Pero Taylor Swift no se conforma con eso. La artista ha anunciado que el 12 de diciembre llegará a Disney+ una serie documental de seis partes titulada Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, acompañada por el estreno simultáneo de una nueva película del concierto, Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, grabada durante las fechas finales de la gira en Vancouver, Canadá.

El anuncio se hizo en el programa Good Morning America, donde se adelantaron los primeros detalles de esta ambiciosa producción. La serie promete "una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira dominaba los titulares y emocionaba a millones de fans en todo el mundo". Además, incluirá entrevistas con familiares, amigos y colaboradores de la artista, entre ellos Gracie Abrams y Sabrina Carpenter —teloneras del tour—, así como apariciones de Ed Sheeran y Florence Welch entre otros.

Los dos primeros episodios de la serie se estrenarán el 12 de diciembre, seguidos de otros dos cada semana durante las dos semanas siguientes. En total, seis capítulos que explorarán el impacto cultural y emocional de la gira más exitosa de la historia contemporánea de la música.

La nueva película del concierto, The Final Show, se lanzará el mismo día que los primeros episodios del documental. Esta cinta mostrará por primera vez el repertorio completo con los temas del álbum The Tortured Poets Department, que se incorporaron al tour tras el estreno del disco. La anterior película del concierto, Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), se rodó antes de esa actualización del setlist y se convirtió en uno de los estrenos musicales más taquilleros de la historia, superando los 260 millones de dólares en taquilla mundial.

The End of an Era está dirigida por Don Argott y Sheena M. Joyce, producida por Object & Animal, y promete un enfoque documental más introspectivo sobre la artista, mostrando el lado humano detrás del gigantesco espectáculo. Por su parte, The Final Show está dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions junto a Silent House Productions, responsables de gran parte del diseño visual del tour.

La película fue grabada durante el último concierto de The Eras Tour, celebrado el 8 de diciembre de 2024 en el BC Place Stadium de Vancouver, cerrando así una gira que batió récords de asistencia, ingresos y repercusión cultural.

Con este doble lanzamiento, Taylor Swift cierra el capítulo más grande de su carrera —y probablemente de la historia del pop reciente— con una despedida a la altura de su legado.