Todas las pistas y señales que apuntan a que Taylor Swift actuará en la Super Bowl 2026

Los fans creen que Taylor Swift actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 debido a múltiples pistas durante su aparición en el pódcast New Heights.

Las posibles señales de la 14 veces ganadora del Grammy surgieron justo cuando anunció su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, en el programa de su novio Travis Kelce y su hermano Jason.

Durante su participación, Swift presentó oficialmente su duodécimo álbum de estudio y conversó sobre numerosos temas con su pareja, la estrella de la NFL, y con Jason Kelce, leyenda de los Philadelphia Eagles.

Conviene recordar que, desde que Taylor comenzó su relación con Travis, la NFL ha vivido un auténtico auge de audiencias. Para la liga, nada resultaría más atractivo que verla finalmente sobre el escenario del medio tiempo del Super Bowl. ¿Será esta, tras dos años de rumores, la ocasión definitiva?

Su nuevo disco se titula The Life of a Showgirl, y no existe escaparate más showgirl ni más prestigioso en la industria musical que actuar en la Super Bowl.

En el pasado, Swift rechazó la invitación cuando el espectáculo estaba patrocinado por Pepsi; ahora, con Apple Music como socio oficial y tras haber recuperado sus másteres, el escenario parece mucho más favorable.

Durante el pódcast, Swift bromeó con que habla de pan sourdough "el 60 % del tiempo". Los fans lo interpretaron como una referencia al Super Bowl 60 y a Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, cuyo mascota es "Sourdough Sam".

La artista también repitió varias veces el número 47: agradeció una introducción de “47 segundos” y mencionó cifras exageradas relacionadas con la cantidad de países de su gira. Los seguidores lo conectaron con que Levi’s Stadium fue, precisamente, el concierto número 47 de su Eras Tour.

Algunos van más allá y señalan que 4 + 7 = 13, el número de la suerte de Swift. Además, la temporada 2026 será la número 13 de Travis Kelce en la NFL: otro posible easter egg característico de Taylor.

El pódcast, que fue un absoluto éxito, también mostró en segundo plano un trofeo Lombardi y otros objetos de temática futbolera, lo que muchos interpretaron como una puesta en escena calculada para insinuar la gran noticia.

Al principio, al celebrarse la Super Bowl en San Francisco, circulaban rumores de que Metallica, que son de la zona, serían los elegidos. Sin embargo, la teoría de Taylor ha cobrado mucha más fuerza, y en las casas de apuestas de Las Vegas sus probabilidades aumentaron drásticamente.

Todas estas pistas parecen encajar demasiado bien. ¿Será que Taylor nos está diciendo que este año sí estará en la Super Bowl pero como la estrella del show?

