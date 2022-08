Borja Escalona: Enemigo público

España es un país dividido desde las guerras carlistas que sólo ha vuelto a estar unido en ocasiones especiales como los JJ.OO. de Barcelona, el bofetón al Caranchoa o el asco a Borja Escalona, el último sociópata de la factoría de las redes sociales.

Forocoches ha tumbado los perfiles de Twitch y Youtube en los que presumía de ganar dinero humillando a desconocidos por la calle y ahora están haciendo una colecta virtual para mandarle una tonelada de estiércol en la mayor. Acabar con Borja Escalona es ya el movimiento social más emocionante que hemos visto desde mayo del 68.

Cuando se había convertido en un país decadente y medio olvidado, España ha resurgido como primera potencia mundial de streamers e influencers. Las redes se han convertido en un nido de sociópatas.

Esta misma semana, Naím Darrechi (un TikToker) ha subido un vídeo con una producción propia de Gladiator en el que se veía como bajaba unas botellas de agua a unos fans que estaban en la puerta de su casa y hablaba de sí mismo como si acabase de volver de un voluntariado en Ruanda.

Dalas Review ha acusado a médicos, enfermeros y todo el sistema sanitario español de inútiles tras la muerte de un familiar por cáncer.

Marta Díaz, otra TikToker famosa que lee y escribe de milagro, compartió una lista con la cantidad de trabajo que tenía al día siguiente, quejándose de ello. La lista: grabar TikToks, hacerse las uñas, hacer un FaceTime con mami, pedir comida, probarse ropa, comprar regalitos. Marta Díaz también fue viral hace poco por quejarse de que en Tomorrowland no había reguetón. Tomorrowland es un festival de electrónica que se celebra en Gucci y al que los influencers peregrinan para echarse fotos como lo harían con un Lamborghini o un bolso de Gucci.

La Riverss es una chica que no conocía hace un momento ha recibido críticas por quejarse en sus redes de no tener vacaciones por su carga de trabajo (TikTok) y al día siguiente subir un videoclip de sus vacaciones en DisneyLand, festivales y playas paradisíacas. Quería ser víctima y millonaria a la vez.

De todos ellos estos infuencers que no he tratado demasiado bien el el artículo hay que decir una cosa buena e innegable en su favor: no son Borja Escalona.