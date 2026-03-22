Cómo mejorar la convivencia con tus compañeros de piso: los trucos que puedes aplicar

Benditos calendarios

La mejor manera de ahorrarse problemas y confusiones, en lo que a la gestión del hogar se refiere, es tener calendarios para todo: la limpieza de los distintos espacios, las pequeñas tareas como sacar la basura… Tened un calendario pegado en la nevera e id marcando las tareas que ha completado cada uno, y turnaos las cosas que hay que hacer entre todos.

Momentos compartidos

Es fácil acabar conviviendo con personas con las que prácticamente no hablas y a las que casi no conoces. Reservar un pequeño espacio de vez en cuando para tomar algo juntos, cenar a la vez en la cocina y charlar, o hacer alguna actividad en equipo pueden ser buenas maneras de dar un toque más cercano y humano a vuestra relación de compañeros de piso. Eso facilitará también la comunicación para todos los temas de gestión de la casa.

Tu amigo, el pestillo

Si puedes, instala un pestillo en tu habitación. Te ahorrará tener que lidiar con tus compañeros cuando no tengas ganas de hablar o cuando necesites un poco de intimidad. Si quieres ir más allá e instalar una cerradura, coméntalo con vuestro casero y con los compañeros, para que no sea percibido como un gesto de hostilidad.

Separación de bienes

Tened vuestra propia balda en la nevera y vuestro propio espacio de almacenaje; cuantos menos productos compartáis, menos discusiones tendréis al respecto de quién gasta más, quién no repone nunca, etc.