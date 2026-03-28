Cómo saber si el sitio al que vas a ir es una charcada total

Cómo lo descubriste

Si te has encontrado ese sitio a través de una red social, mediante algún vídeo viral, es probable que atraiga a personas con costumbres muy charca, de esas que solo hacen algo porque parece estar de moda. Si te has enterado de su existencia por un amigo o conocido, analiza cómo de charca es esa persona para saber si estarás a salvo.

Material promocional

Observa el material promocional de ese sitio, o el que otros creadores de contenido hacen sobre él: si tiene la típica estructura de vídeo de Facebook pensado para una persona con una capacidad de prestar atención inferior a los tres segundos, huye: "El mejor XXX de Barcelona…", "Si te gustan Harry Potter y el Señor de los Anillos, te va a encantar este…", "Este rincón secreto de Madrid esconde…", y frases similares son pistas que delatan mucho.

Reseñas

Observa las reseñas que se han hecho de ese sitio: si todas están concentradas en las últimas semanas, o si las redes están llenas de vídeos de gente visitando el lugar últimamente, sabes que muchas personas tienen en mente la misma idea que tú, y con eso es probable que acabes en un ambiente bastante charca.

Google Analytics

Si quieres tomarte la investigación en serio, observa en Google Analytics cómo han evolucionado las búsquedas con respecto al sitio que quieres visitar. Si ves que hay un pico enorme en los últimos días o semanas, es porque es un sitio que está viviendo su momento de oro gracias a haberse charquificado.