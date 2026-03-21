Qué hacer si rompen contigo de forma inesperada

Permítete llorar

Si todavía no lo has hecho, encuentra un momento tranquilo en el que estar a solas y deja que salgan todas las emociones que estás sintiendo. Las rupturas inesperadas pueden generar bloqueos emocionales durante días o incluso semanas, hasta que por fin se asienta la nueva realidad y procesas lo ocurrido. Es mejor que ese momento llegue cuando estés en el ambiente adecuado.

Reserva un espacio

La particularidad de las rupturas inesperadas es que rara vez se sienten como un cierre definitivo, al menos al principio. La mente no ha tenido tiempo de hacerse a la idea de que una relación se desgastaba poco a poco, así que es habitual que las personas que están sufriendo ese shock se culpen de lo ocurrido y den vueltas infinitas a lo que podrían haber hecho para que las cosas no saliesen como salieron. Es por eso que necesitas reservar un espacio en tu día para pensar sobre este tema, para que no estés dándole vueltas de forma vaga durante todo el día. Rumiar tu sufrimiento no hará que desaparezca ni reducirá la carga que sientes. Dedica 15-20 minutos a pensar en ello, y luego sigue con tu día.

Continúa con tu vida normal

Es importante que sigas haciendo cosas, aunque no tengas ganas. Queda con tus amigos, sin necesidad de hablar todo el rato sobre la ruptura. Ayuda a tu mente a despejarse y a pensar en otras cosas, ya sea haciendo ejercicio, preparando un plan interesante o compartiendo un momento chulo con otras personas.

No sobreanalices

Lo que ha ocurrido no es culpa de nadie. Hay una persona que antes era tu pareja, pero que ha decidido que seguir contigo no es lo correcto, y debes respetarlo. Aunque creas que no está en lo cierto, no debes aferrarte a la esperanza de que quiera volver. Si retoma el contacto y quiere recuperarte, ya lidiarás con ello, pero ahora debes centrarte en ti y en tu realidad, que es superar este bache y volver a sentirte bien. Ocurra lo que ocurra en el futuro, pensar en ti y en tu bienestar será lo mejor que puedes hacer.