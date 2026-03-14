¿Por qué se dice "hacer el amor" al hablar del sexo? El origen de una expresión sobreutilizada

Así, de memoria, ¿cuántas canciones recuerdas que utilicen en sus letras la expresión "hacer el amor"? Durante décadas, el uso de eufemismos ha sido muy necesario en muchos contextos públicos, y el sexo es uno de esos temas tabús para los que han hecho falta muchas expresiones que sustituyesen a palabras consideradas demasiado "escandalosas". Así, "hacer el amor" se ha convertido en una expresión extremadamente popular, incluso en contextos en los que se quiere hablar de una relación sexual casual, sin una pizca de amor ni sentimiento. Te explicamos el origen de esta curiosa forma de referirse al sexo.

Las primeras muestras de la expresión "hacer el amor" se observaron en textos de los siglos XVI y XVII, pero nada tenían que ver con hablar sobre sexo: hacer el amor era, en su origen, una forma poética de referirse al cortejo, al acto de ligar con una persona. O sea, literalmente, hacer el amor, porque se estaba tratando de crear una relación de pareja.

Después, los más románticos quisieron encontrar una expresión que encajase con una visión más dulce y apasionada del sexo, para distinguirla de la mera fornicación. Así, encontraron en la expresión "hacer el amor" una forma de hablar del sexo mucho más refinada e inspiradora.

Aunque hoy en día son muchos los que la utilizan para distinguir el sexo casual y el sexo con una persona de la que se está enamorado, también son muchos los que la utilizan a diestro y siniestro, para referirse a meros encuentros sexuales en los que el sentimentalismo tiene un papel más bien inexistente. ¡El lenguaje nunca deja de mutar!