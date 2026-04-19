La evolución del dress code: ¿por qué ya no vamos elegantes al trabajo?

Hace apenas unas décadas, la indumentaria laboral era rígida y servía como un indicador claro de estatus y autoridad. El uniforme corporativo tácito buscaba proyectar una imagen de seriedad, rigor y respeto hacia el cliente. Sin embargo, la entrada del nuevo siglo y, especialmente, la influencia de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, iniciaron una revolución estética que ha terminado por imponer la comodidad sobre la etiqueta formal.

El auge del Casual Friday fue el primer paso hacia esta transición. Lo que empezó como una concesión semanal terminó por extenderse a toda la jornada laboral. Los directivos de las compañías más poderosas del mundo comenzaron a aparecer en presentaciones globales vistiendo vaqueros y zapatillas de deporte, enviando un mensaje claro: lo que importa es el talento y la innovación, no el nudo de la corbata.

La pandemia de 2020 aceleró este proceso de forma definitiva. El teletrabajo obligó a priorizar la funcionalidad doméstica, y la barrera entre la ropa de casa y la de oficina se desdibujó por completo. Al regresar a los centros de trabajo, muchos empleados se han resistido a volver a las prendas incómodas, consolidando una tendencia hacia el estilo "athleisure" o deportivo elegante.

Este cambio no es meramente superficial. Los sociólogos sugieren que la vestimenta informal tiende a reducir las jerarquías visuales en el equipo y fomenta un ambiente de trabajo más creativo y cercano. No obstante, esto ha generado nuevos dilemas. La ausencia de reglas claras provoca a veces confusión sobre qué es apropiado, sustituyendo el viejo traje por una nueva "uniformidad informal" que sigue buscando proyectar una imagen cuidada pero relajada.