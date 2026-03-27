Investigan al streamer Clavicular por disparar a un cocodrilo en pleno directo

Un stream en los Everglades de Florida ha situado al streamerClavicular en el centro de una investigación oficial. El incidente tuvo lugar el jueves, cuando el creador de contenido participaba en una emisión junto a otros streamers a bordo de una embarcación tipo airboat, utilizada habitualmente para desplazarse por zonas pantanosas.

Durante el directo, el grupo manipulaba armas de fuego mientras recorría el entorno natural. En un momento de la emisión, Clavicular y sus acompañantes abrieron fuego contra un animal que, según se aprecia en las imágenes difundidas, parecía ser un cocodrilo inmóvil. Tras efectuar varios disparos, el propio streamer comentó ante la cámara que quería asegurarse de que el animal estaba muerto.

Las imágenes circularon con rapidez fuera del entorno del directo y provocaron una reacción inmediata en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la legalidad y la ética de la actuación. Las críticas se centraron tanto en el uso de armas en un entorno protegido como en el trato al animal.

Ante la difusión del vídeo, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission confirmó la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido. El organismo, encargado de la gestión de la fauna y los recursos naturales del estado, no ha detallado por el momento posibles cargos, pero sí ha señalado que está recabando información sobre las circunstancias del incidente.

El marco legal en Florida contempla sanciones por la caza o el daño a especies protegidas, así como por el uso indebido de armas en determinadas zonas. La identificación del estado del animal antes de los disparos y las condiciones en las que se produjo la acción forman parte de los aspectos que previsiblemente analizarán las autoridades.

Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando debate en plataformas digitales, donde se entrecruzan cuestiones relacionadas con los límites del contenido en directo, la responsabilidad de los creadores y la protección de la fauna en espacios naturales.