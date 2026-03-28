¿Qué pasa si envías nudes? Precauciones para que no te dé problemas

Envíos temporales

Si existe la opción de que el envío que vas a hacer sea para ver una sola vez, utilízalo. Lo más importante es que evites sistemas de envío que guardan copias directamente en la galería del móvil de la otra persona.

Protecciones in-app

Investiga si dentro de la app que estás utilizando existen maneras de bloquear que alguien pueda grabar su pantalla o hacer capturas del contenido que le envíes. Quien realmente quiera capturar una copia de esa imagen y hacerte daño, lo hará de todas maneras; pero nunca está de más que tomes todas las precauciones posibles.

Sin rostro

Sobra decir que los nudes que envíes deben ser imágenes en las que no salga tu rostro, para que, en caso de que alguien quiera filtrarlas, al menos siempre quede cierta duda al respecto de si te pertenecen. De la misma manera, evita que en la imagen salgan objetos o espacios que se puedan asociar a tu persona; intenta tomarlos en lugares anónimos.

Bloqueos

Si una persona a la que has enviado un nude deja de hablar contigo o sale de tu vida, bloquéala. Eso evitará futuros accesos a archivos y galerías que se hayan quedado como rastro de vuestra interacción.

No envíes lo mismo a varias personas

Toma nota de qué nude has enviado a qué persona, para que así, en caso de que en el futuro haya algún problema, sepas quién ha sido la persona causante de la filtración. Te ayudará a la hora de tomar medidas legales.