Qué es el love bombing y cómo saber si te lo están haciendo

Hoy en día son muchas las red flags de las que se habla habitualmente en redes, y que ayudan a las personas a detectar comportamientos tóxicos en aquellos con los que se relacionan. En los últimos años el concepto de 'love bombing' ha dado mucho de qué hablar, porque es un tipo de toxicidad más difícil de detectar, y que a veces tiene la apariencia de un amor sincero. Te explicamos en qué consiste y cómo puedes detectar si te lo están haciendo.

Quien te hace love bombing lo que está intentando es que te enganches a él o ella haciéndote creer que siente un gran amor por ti. Tiene gestos de afecto repetidos y grandiosos durante un periodo corto de tiempo, para hacerte sentir cosas muy intensas y que después, cuando ese afecto desaparezca, lo eches en falta y quieras encontrarlo de nuevo. Hay quienes lo hacen para convencer a alguien de tener sexo, para luego abandonar a esa persona una vez han conseguido lo que quieren; otros, en cambio, son más retorcidos y lo usan con sus parejas para mantenerlos en una montaña rusa emocional y que nunca quieran alejarse de su lado.

También es habitual que lo utilicen las personas maltratadoras: primero te hacen daño, y después te dedican grandes promesas de amor y mucha atención, para hacerte creer que ese dolor ha sido algo puntual, y que en realidad te quieren muchísimo. Es una forma de toxicidad especialmente peligrosa, porque cuando una persona está enamorada de alguien que le hace love bombing lo tiene muy difícil para escapar. Si alguien te ignora o te trata mal constantemente, lo normal es que quieras alejarte de esa persona; pero si cada cierto tiempo te hace sentir la persona más importante del mundo, te quedas, y ahí es cuando caes en la trampa. ¡Hay que andarse con mucho ojo!