Has escuchado sus canciones miles de veces en la radio y te has identificado con sus letras. Sí, te hablamos de dos cantantes que han calado hondo y que son similares en cuestión del éxito que han cosechado en poco tiempo... ¡pero son totalmente opuestas en cuestión de personalidad! Dejando a un lado sus canciones, ¿cuál va más contigo?

Una es atrevida, cazatendencias, referente en estilo y muy, muy decidida. La otra te deja flipando cada vez que abre la boca, bien por cómo canta o por su simpatía, su naturalidad, su gancho con la gente y su originalidad inimitable.

Una se dio a conocer por un reality show, la otra por su relación con C Tangana, aunque llevaba formándose en la música una década para alcanzar su sueño, ¡hasta en eso son totalmente opuestas!

Una canta: 'Malamente, trá, trá', 'Fucking money man', 'Flores azules y quilates y si es mentira que me maten'; y la otra apuesta por letras como 'Te miro las fotos pero no le doy al corazón', 'tú y yo, nadie podría hacerlo mejor', 'Me has hecho descubrir pasar buen tiempo no es pasar tiempo'. Letras totalmente contrarias acompañadas con melodías muy, muy diferentes. ¿En qué más podrían ser distintas estas dos cantantes?

Pues sí, en el tipo de gente más acorde que tienen cada una, ¡porque personalidades tan opuestas no pueden atraer a gente parecida! Y… ¿cuál de las dos tendrá más que ver contigo? Responde a las preguntas de nuestro test y lo averiguarás en unos segundos. No se te olvide compartirlo con tus colegas y que también lo hagan ellos, a ver si os parecéis tanto como pensáis…

A partir de ahora escucharás la música de Amaia o Rosalía, la que sea más afín contigo, de una manera muy distinta… ¡De nada!