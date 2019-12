Si te gustan las pelis de miedo seguro que eres un fiel seguidor de todas aquellas que van estrenando en el cine pero también de los clásicos como El resplandor o El sexto sentido. Es un sentimiento único el pensar en tramas que te hacen tener pánico, que te pegan sustos, que te ponen la piel de gallina solo pensando que podrías vivirlas tú.

Historias que te hacen temblar de terror, que te sorprenden con escenas que no te esperas, que entremezclan imágenes sangrientas y en las que no te gustaría estar involucrado. ¿Has pensado qué harías si tienes un muñeco diabólico que se mueve por casa mientras estar dormido? ¿O si tienes un espíritu que no te deja descansar y quiere matarte?

Estas historias hacen que te enganches a verlas solo por el hecho de ser increíbles e inesperadas. Aunque entendemos que esa misma esencia que a muchos nos engancha sea la que, precisamente, a otros les espanta. Esas personas que no tienen necesidad de pasar miedo, echarse a temblar o soñar tras ver una peli de este estilo. Vamos, que no les encanta pasar miedo.

Si eres del primer grupo de personas que siempre que sacan una peli de terror tienes que ir a verla, hoy te vamos a proponer un juego. ¿Estás seguro de que sabes todo sobre ellas? ¿Podrías hablar y comentar sobre pelis de miedo con conocimiento de causa? ¿Te atreverías a contestar a estas preguntas que te planteamos a continuación? ¡Ha llegado el momento de demostrarlo!

Es hora de enseñar que, además de valiente, lo sabes todo sobre películas y tramas de este estilo. Contesta a las preguntas del test que te dejamos a continuación y averigua cuál es el resultado. ¡Vamos!