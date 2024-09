La canción viral que esta profesora canta con sus alumnos para concienciar sobre el abuso sexual a menores

No son pocos los profesores que deciden compartir a través de las redes sociales cómo es su experiencia dedicándose al sector educativo: desde correcciones de exámenes hasta anécdotas de las clases, cada vez son más los que deciden abrir una ventana para que todos los usuarios de TikTok puedan comprender cómo es el día a día en su trabajo. Esta profesora ha conseguido una gran viralidad al compartir la canción que canta con sus alumnos para ayudar a la detección de los casos de abuso sexual a menores.

El principal problema a la hora de investigar casos de abusos a menores es que los niños y niñas no son demasiado conscientes de qué es lo que les ocurrió, y no saben distinguir cuándo un adulto se está aprovechando de su ingenuidad. Con esta canción, la profesora señala cuáles son las partes del cuerpo que un adulto no puede tocar en ellos, y les explica qué es lo que deben hacer en caso de que alguna persona mayor que ellos lo haga. La letra de la canción también incluye lo que deben hacer si su familia no actúa contra el agresor: deben llamar a la policía o hablar con su profesor.

Este es un tema muy complicado de explicar a los niños pequeños, así que es admirable que esta profesora haya intentado hacerlo con una canción pegadiza. Será difícil, aun así, que esto sirva para que los pequeños sepan cómo actuar en caso de que les ocurra algo así, pero toda prevención es poca. La gran cantidad de casos de este tipo que se registran cada día hace que sea necesaria una intervención urgente; y mientras esa intervención llega en el aspecto legal, al menos quedarán los granitos de arena como el que ha intentado aportar esta profesora. Sin duda, la viralidad de la canción servirá para que muchos padres y docentes tomen nota.