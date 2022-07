El cartel subido de tono de una biblioteca que está dando mucho que hablar en Twitter

Más información VÍDEO: Un hombre crea una biblioteca pública de palos para perros

Los centros de estudio a menudo pueden ser lugares en los que uno no iría con especial entusiasmo. Muchas personas que acuden a las bibliotecas acaban tomándose largos tiempos de descanso para luego seguir estudiando. Sobre todo, los universitarios, quienes tienen que sacar su carrera adelante.

Sin embargo, ¿quién dijo que uno no podría divertirse en una biblioteca que no sea solo estudiando? Eso pensaría algún estudiante en la Biblioteca de la Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), quien creó un cartel de lo más llamativo avisando a todas las personas que no solamente fueran al centro a hincar los codos.

El usuario @kozackkk publicó un tuit con una foto del cartel y el post arrasó llegando a más de 10.000 'me gusta' y más de 500 'citados' en tan solo dos días. La publicación va acompañada de un pequeño texto en catalán: "Ostia tú que animado está el panorama si han tenido que poner esto", añadía @kozackkk.

El cartel en cuestión tiene el siguiente mensaje (también en catalán): "Prohibido practicar sexo anal/oral/vaginal en la biblioteca".

Como era de suponer, el tuit se tomó de una manera muy graciosa. Hay respuestas de todo tipo, como la que crea el usuario @Alterdominum, quien necesita un poco de acción para concentrarse: "No puedo estudiar bien si alguien no me da mimitos por debajo de la mesa"

A @santiesparrech le entraron viejos recuerdos en cuanto vio el cartel: "En mi época, como mucho, había un cartel de prohibido comer, como ha cambiado el cuento".

