Christian Nodal arremete contra J Balvin por burlarse de su nuevo look

Parece que últimamente J Balvin no puede dejar de meterse en polémicas, y es que el artista colombiano está encadenando constantemente piques y rifirrafes con otros artistas del género. Primero fue la tiradera viral que le dedico Residente en una sesión con Bizarrap, después tuvo que afrontar las críticas de muchos compañeros por los todos los hechos que sacó a la luz Residente (Daddy Yankee le dejó de seguir), y ahora, está envuelto en una confrontación por redes con Christian Nodal, uno de los máximos exponentes del género regional mexicano.

. El cantante colombiano pidió a sus más de 52 millones de seguidores que encontraran las "diferencias" entre él y el artista mexicano. Nodal no lo tomó nada bien y el cruce de declaraciones entre ambos no ha parado desde entonces.

Todo comenzó cuando el mexicano publicó en sus redes sociales su nuevo look, un corte y tinte de cabello parecido al del antioqueño. Balvin no desaprovechó la oportunidad y compartió la imagen de Nodal junto con una suya, titulada "Encuentra las diferencias". El intérprete de música regional mexicana no guardó silencio y en una historia le respondió a Balvin, diciéndole cuáles eran sus diferencias: "Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la prensa".

En otra historia de Instagram, el compositor mexicano se grabó en el coche con la canción de Residente de fondo, un hecho que ha provocado que salten todas las alarmas: ¿nueva tiradera a la vista?. Según ha respondido el artista mexicano a sus fans, está pensando en dedicar una canción a J Balvin, como ya hizo Residente en su tiempo.

"Ahorita voy pa’ la cabina porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche si todo sale bien o mañana temprano, o mañana en la noche para este compa que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas, Julito", comentó al artista mexicano.

J Balvin no se quedó callado y mencionó que "uno ya no puede hacer bromas porque todo se lo toman a mal", Sobre la canción que dijo Nodal haría a modo de tiradera, el cantante de Azul dijo: "Y si vas a sacar la tiradera que sea romántica, y que venda, y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado. Buena suerte, panita", comentó el colombiano con un filtro de Belina (la exnovia de Nodal), quien tituló el vídeo: "Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda".

