¿Cómo es posible que un ancla detenga un barco? La curiosa explicación viral

"¡Levad anclas!" es la clase de grito que has podido escuchar a menudo en diferentes historias navales de piratas y otras bestias. Como elemento, el ancla es una cosa muy sencilla: un gancho que hace que el barco no se mueva. Pero, si te paras a pensarlo, ¿cuál es la lógica detrás de su funcionamiento? ¿Cómo puede una cosa tan pequeña detener una cosa tan grande? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el ancla no se compone solo de lo que imaginamos al leer la palabra: la cadena que la sujeta es algo fundamental para que ejerza su labor. Sí, un ancla pesa mucho, pero la cadena que la sostiene acaba pesando mucho más y es lo que garantiza que se logre el efecto deseado.

El ancla pesa de 15 a 20 toneladas, pero cada eslabón de su cadena alcanza los 135 kilos. Si empiezas a sumar, sumar y sumar… bueno, si haces las cuentas, sale muy alto. Y todo ese peso también acaba en el fondo del mar, pero se posa en forma de curva y la mayoría de su cuerpo queda horizontal. Si el agua intenta levantar el ancla, antes tiene que lidiar con la cadena, por lo que todo permanece en su sitio. Esto hace que sea imposible anclar en aguas con una profundidad superior a 100 metros. Todo el peso de la cadena se convierte en fuerza vertical que el barco no sería capaz de soportar, así que lo hundiría.

Además, citando a Wikipedia, "Cada tramo de 27,5 m se denomina grillete, y esa es la unidad náutica de medida de la cadena". Esto es importante porque el capitán de un navío no puede adivinar sin más cuánta cadena de ancla se ha soltado. Hace falta una medida estándar y alguien que las vaya contando. Por eso cada 27,5 metros se pinta un eslabón especial que sirve de indicador para cantar cuántos grilletes se han lanzado al agua, lo que permite al capitán determinar cuándo se ha soltado suficiente cadena para anclar de forma segura.