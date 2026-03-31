El técnico del wifi se queda dormido en plena instalación y la reacción de esta chica sorprende a todo el mundo: "Llevamos así 20 minutos"

Una escena doméstica aparentemente rutinaria ha terminado convirtiéndose en uno de los vídeos más compartidos de los últimos días en TikTok. La protagonista, una creadora de contenido que vive en China y llama Claudiaperezgi, decidió grabar el momento en el que un técnico acudía a su vivienda para instalar el servicio de wifi. Lo que comenzó como una visita profesional derivó en una situación inesperada.

Según relata en el propio vídeo, el trabajador se quedó dormido mientras estaba sentado frente al televisor, en plena intervención. "Hola, chicos. Han venido a instalarme el WiFi... bueno, a instalarme... a hacer un intento de instalación, porque ha venido el chico y se ha quedado dormido", explica la joven en el clip. Las imágenes muestran al técnico con los ojos cerrados, ajeno a la grabación.

La usuaria continúa describiendo la escena con cierto desconcierto: "Está literalmente sentado enfrente de la tele durmiendo. Yo le despierto, me pide perdón y a los treinta segundos se vuelve a dormir". En su relato, añade que la situación se prolongó durante varios minutos, generando una mezcla de incomodidad y duda sobre cómo actuar. "Llevo así 20 minutos y, claro, no sé qué hacer", comenta.

El vídeo también recoge su intento de gestionar el momento de forma cordial. "Si le despierto, me siento mal. Me siento mal si hago ruido. Pero, claro, es que es mi casa y necesito que me instale el WiFi", señala antes de decidir ofrecerle un café como forma indirecta de reactivar la situación. Finalmente, el técnico rechaza la bebida, pero, según la autora, "creo que ha pillado la indirecta porque ya no se ha vuelto a dormir".

La publicación ha suscitado miles de comentarios que oscilan entre el humor, la incredulidad y la empatía hacia el trabajador. Algunos usuarios han interpretado el episodio como una anécdota puntual, mientras que otros han especulado sobre el cansancio o las condiciones laborales del técnico.