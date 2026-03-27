El drama de Eme de Amores con su anillo de compromiso se hace viral: "No me lo quiero quitar"

"Amores, estoy muy triste. Es un problema tonto, pero yo no quería llegar a este punto". Con esa frase comienza el vídeo que Eme de Amores ha publicado en TikTok y que, en pocas horas, ha acumulado miles de visualizaciones. La escena gira en torno a un gesto aparentemente cotidiano: quitarse un anillo de compromiso que, según explica, no se ha retirado desde el día de su boda.

A lo largo de la grabación, la influencer detalla que el anillo fue comprado en una talla más pequeña de lo habitual, una decisión que ahora le impide retirarlo con facilidad. "No sale porque yo me lo compré más pequeño aposta", reconoce mientras muestra su dedo visiblemente inflamado. La situación, que en un primer momento plantea como algo pasajero, adquiere progresivamente un tono de urgencia: "Voy a tener que ir al hospital a que me lo quiten, esto ya no es normal".

El componente emocional del relato aparece cuando vincula el objeto con su relación de pareja. "No me lo quiero quitar", repite en varias ocasiones, subrayando el valor simbólico del anillo más allá de la incomodidad física. Sin embargo, introduce también un matiz inesperado al admitir que el diseño no responde a sus preferencias: "Es de lo poco que eligió Muna en la boda. Él lo quería muy grueso y con un diamante".

El momento culminante llega cuando, tras varios intentos, consigue finalmente retirarlo. "Es la primera vez que veo el anillo fuera de la mano, qué fuerte", comenta, ya en un tono más sereno, mientras se pregunta qué hacer con él a partir de ahora.

Las reacciones no han tardado en aparecer. Una parte de los usuarios ha optado por la ironía, cuestionando la dimensión del problema con comentarios como "no habértelo comprado tan pequeño" o "el tipo de problemas que quiero tener en mi vida". Otros, en cambio, han ofrecido alternativas prácticas, como reutilizar el anillo en forma de colgante o pulsera.