Gonsabella responde en directo a un comentario ofensivo durante un stream en la calle y el clip se vuelve viral: "¿Te parece normal decir eso"

Gonsabella realizaba un directo en formato IRL, caminando por la calle y conversando con sus seguidores, cuando se produjo un incidente inesperado que acabaría circulando ampliamente en redes sociales. Durante el paseo, una mujer que se cruzó con ella lanzó un comentario que en un primer momento apenas se percibió en la grabación.

Ante la duda, la streamer decidió acercarse para preguntar qué había dicho exactamente. Fue entonces cuando la mujer repitió su frase de forma clara: "He dicho que si te caes de morros, se te explotan", en alusión al físico de la creadora de contenido. La respuesta de Gonsabella fue inmediata: "¿Y te parece normal decir eso?", planteó.

Lejos de matizar sus palabras, la mujer afirmó que sí consideraba normal ese tipo de comentario. A continuación, devolvió la pregunta a la streamer, cuestionando su forma de vestir. "¿Y a ti te parece normal?", planteó. Gonsabella replicó con otra pregunta: "¿Qué me tiene que parecer normal?", evidenciando la incomodidad de la situación.

La conversación continuó brevemente, con la mujer restando importancia a sus palabras: "Nada, nada, cada uno va como quiere". Sin embargo, la streamer insistió en señalar el carácter inapropiado del comentario: "¿Entonces por qué lo dices en alto para que escuche ese tipo de comentario de mierda? ¿Te parece normal insultar así a la gente?". La respuesta volvió a ser afirmativa.

Tras ese intercambio, Gonsabella optó por poner fin a la interacción y continuar su camino, evitando prolongar la discusión. El fragmento del directo se difundió rápidamente en distintas plataformas, donde numerosos usuarios han reaccionado al episodio.

Entre los comentarios predominan los mensajes de apoyo hacia la streamer, destacando su decisión de responder en el momento y de visibilizar una situación que, según muchos usuarios, forma parte de las experiencias habituales en este tipo de streams.