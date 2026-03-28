FUENTE DE MEMES
Los mejores memes de Futurama: la serie que sigue siendo viral casi 30 años después de su estreno
Se cumplen 27 años del estreno de la serie Futurama, y celebramos el acontecimiento con una recopilación de grandes memes que nos han dado los distintos clips o capturas de algunos de sus episodios más conocidos.
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Fry entrecerrando los ojos
Un clásico de los memes que se ha utilizado durante años para cuando quieres expresar que sospechas de algo o de alguien.
Fry lanzando billete
Sin duda, el más utilizado de los memes de Futurama, versionado hasta la saciedad.
Buenas noticias
No tan utilizado, probablemente porque rara vez hay buenas noticias de las que hablar.
No tan en shock
Fry se llevó el protagonismo de todos los grandes memes que han salido de la serie, y eso que tenía la dura competencia de la comicidad de Bender.
Sweet zombie Jesus
Si quieres mostrar tu estupor, no hay forma más elegante de decirlo.
Bender bailoteando
Los momentos de Bender han dado para muchos memes, pero es probable que sus bailoteos sean unos de los más recordados.
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