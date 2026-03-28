Los mejores memes de Futurama: la serie que sigue siendo viral casi 30 años después de su estreno

Fry entrecerrando los ojos

Un clásico de los memes que se ha utilizado durante años para cuando quieres expresar que sospechas de algo o de alguien.

Fry lanzando billete

Sin duda, el más utilizado de los memes de Futurama, versionado hasta la saciedad.

Buenas noticias

No tan utilizado, probablemente porque rara vez hay buenas noticias de las que hablar.

No tan en shock

Fry se llevó el protagonismo de todos los grandes memes que han salido de la serie, y eso que tenía la dura competencia de la comicidad de Bender.

Sweet zombie Jesus

Si quieres mostrar tu estupor, no hay forma más elegante de decirlo.

Bender bailoteando

Los momentos de Bender han dado para muchos memes, pero es probable que sus bailoteos sean unos de los más recordados.