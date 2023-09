Comparte con @soycamarero la indgnante conversación de WhatsApp que tuvo con su jefe y todo cambia: "Se dónde está tu abuela"

España es un país claramente enfocado al turismo en el que el mundo de la restauración juega un papel económico y social muy importante. Especialmente en verano llega la temporada alta en la hostelería y aumentan las contrataciones y puestos de trabajo en hoteles, bares, chiringuitos y restaurantes.

Una situación que en los últimos tiempos está generando intensos debates en medios de comunicación y redes sociales. Desde hace tiempo los hosteleros se quejan de falta de personal y la gente señala que parte del problema es que muchas veces las condiciones de trabajo en el mundo de la hostelería no son las mejores.

Es ahí donde entra en escena la conocida cuenta de Twitter, con presencia en otras redes sociales, @soycamarero que tiene más de 120.000 seguidores y lleva desde 2016 publicando las situaciones más locas vividas por camareros, las ofertas de trabajo más indignantes o las reseñas más terribles.

La última situación que han compartido puede que sea una de las más desagradables e indignantes que han compartido nunca pero por suerte ha acabado bien gracias a la fuerza de las redes sociales.

"¡Esto es muy grave! He hablado con este compañero para apoyarle y está destrozado mentalmente por esta situación", ha escrito en este tuit, junto a los pantallazos de una conversación de WhatsApp, que ya han visto más de 1.8 millones de personas.

Un joven camarero de 21 años estaba siendo claramente abusado laboralmente por su jefe que no le había pagado las dos últimas nóminas y que además se dedicaba a insultarle y hasta amenazarle. Completamente destrozado decidió compartir lo sucedido con @soycamarero para que lo compartiera por redes sociales y así hacer algo de ruido sobre la terrible situación que estaba viviendo.

Este camarero comenta a su jefe que "llevo dos meses que no me aparece la nómina ingresada en cuenta y querría saber si es un error del banco o algo" y la sorpresa lllega cuando su jefe le dice que es normal que no aparezca ingresada porque estos meses no había trabajado todos los días.

"En julio cuando te cortaste el tendón te di tres días libres. Ya no trabajaste los 30 días del mes. En agosto, con la tontería de tu padre, te fuiste día y medio a Madrid", dice el jefe que no se corta en llamarle imbécil, tonto, niñato y putísimo subnormal durante la conversación.

El trabajador responde explicando que: "En julio fui con la baja médica en la mano, que era mínimo un mes, y por hacerte el favor solo estuve tres días. Y en agosto te pedí esos días, me los diste, y sabes que era por el cáncer de mi padre que tenemos que firmar herencias y mil cosas".

"¿Hacerme el favor? ¿Tú eres tonto? Tu obligación es estar aquí de lunes a domingo de 11 a 11. Qué favor no, qué tres mierdas me cuentas", dice el impresentable jefe que añade que "soy y el que te hace un favor pagándote y dándote trabajo teniendo 21 putos años que eres un niñato".

Además de decirle que no tiene derecho a cobrar los dos meses que ha trabajado no duda en amenazarle con hacerle daño a su abuela: "Veremos este si te lo pago, que a mí exigencias las justas, sé dónde está tu abuela e igual se lleva algún disgusto, payaso".

El camarero le dice que le está amenazando pero el hostelero se viene más arriba todavía y le dice que: "Ve a denunciarlo si quieres, sabes que mi hermano es el jefe de la Policía de aquí. Lo mismo el que se va al calabazo eres tú".

Esta es la gota que colma el vaso y el camarero acaba por explotar: "Estoy hasta los cojones de ti. Estoy 12 putísimas horas todos los putos días por 700 euros y encima, ¿tengo que estar agradecido? Voy a hablar con abogados, estoy harto de esto".

Pero el hostelero continua con sus amenazas e insultos: "21 años y te crees que vales algo en la vida, eres un gilipollas, nada más. Voy a buscar un abogado para encargarme de ti, asqueroso, muerto de hambre, y más te vale no buscar otro trabajo cerca porque me voy a encargar personalmente de que sepan lo asqueroso y trepa que eres".

"Si no pongo el nombre es por petición del compañero que me lo envió, he hablado con él y psicológicamente está destrozado por esta situación, le he dado todo el apoyo y consejo, le ayudaré en lo que pueda, y estará en manos de la policía este asunto, también por eso no quiere hacerlo público, por si le pudiera afectar de alguna manera la publicación ahora mismo en el desarrollo del juicio", explica en un segundo tuit @soycamarero.

Por suerte esta desagradable historia tiene un final feliz y prueba que a veces la fuerza de las redes sociales se puede usar para hacer cosas buenas, conseguir pequeños y lograr que se haga justicia. Resulta que su jefe ve el tiktok de @soycamarero y le ha dado un ataque de ansiedad al ver que habían compartido su conversación: "No llevo ni 10 minutos aquí y literalmente ha venido su hijo corriendo con el salario de los dos meses. Me ha traído además no el salario de 700 si no cuatro de 1080 euros".

"El padre de mi jefe, tres de sus hermanos y su mujer se han personado aquí a gritos buscándole por las capturas, hemos tenido que cerrar persiana, no te imaginas la que hay montada", explica este camarero en un correo electrónico. "Me ha estado pidiendo disculpas el propio padre del jefe, diciendo que va a volver a coger él el restaurante y que no tema que esto lo cortan ellos de raíz".

"Nunca pensé que la presión mediática podría hacer algo tan fuerte como esto ni tan rápido, nunca imaginé que gracias a ti podría tener algo mínimamente digno. Estoy escribiendo esto entre lágrimas de verdad", le escribe a @soycamarero pidiéndole que suba el correo electrónico que termina diciendo "Sigue por favor, muchos del gremio te necesitan".