Le da una copia de las llaves de su casa y le gasta una broma con ranas que es mundial

Cuando uno da el paso de independizarse y empieza a vivir solo, es muy común preocuparse por la posibilidad de que un día llegue a salir de casa y dejarse las llaves dentro, ya que no tendría a nadie para poder abrirle la puerta. Por ello, hay muchos que optan por hacer algunas copias de las llaves y dárselas a personas de confianza como familiares o mejores amigos, algo que suele dejarles mucho más tranquilos, ya que tendrían a quién llamar si le llegara a ocurrir algo. Pero, aunque por lo general esto es una buena idea, cuando uno tiene un amigo al que le gusta mucho gastar bromas, esto puede terminar saliéndoles un poco caro, como le ha pasado al tiktoker Hamish Powell.

Tal y como ha compartido en su TikTok, él quiso darle una de estas llaves a una de sus amigas para tener la seguridad de que alguien podría ir a ayudarle si le pasaba cualquier cosa. Pero, lo que él no esperaba es que ella decidiera ir un día cuando él no estuviera y esconderle más de 80 ranas de plástico por toda la casa, las cuales ha numerado para que sepa cuántas hay. Por ello, aunque cualquiera podría pensar que ha escondido un máximo de diez ranas, el tiktoker revela con desesperación que "hay 70" ranas como mínimo, ya que ha encontrado una con este número.

Aun así, parece que todavía no había encontrado el número más alto, ya que justo mientras grababa ese TikTok se ha dado cuenta de que había otra sobre el marco de la puerta, la cual estaba marcada con el número "89". Y, aunque asegura que no le molesta ni la broma ni que haya entrado a su casa, sí que confiesa que está buscando todas estas ranas como un desesperado, ya que no puede evitar mirar en todos lados porque sabe que hay más.

Esta es una broma que ha conseguido enamorar a las redes, quienes no han dejado de reírse frente a la situación y a la reacción tan maravillosa que ha tenido este tiktoker. Además, muchos se preguntan si realmente habrá tantas ranas escondidas, o si su amiga las habrá numerado de forma aleatoria para confundirle, algo que parece que no es el caso. Porque, tal y como ha explicado Hamish en un segundo TikTok, ha seguido encontrando ranas en todo tipo de lugares, de forma que ya ha conseguido reunir 35 de las 90 que había por toda su casa.

Por suerte, parece que el tiktoker se está divirtiendo durante el proceso, especialmente porque nunca sabe cuándo se encontrará la próxima ranita de plástico, algo que lo hace todavía más divertido.