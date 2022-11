Las correciones de un profesor de lengua en un examen que no pueden ser reales

Probablemente no hay mayor contenido susceptible de volverse viral en Twitter que una conversación de WhatsApp sorprendente o divertido pero justo detrás de este tipo de contenido tenemos las notas que dejan vecinos en los portales y todo lo relacionado con alumnos, profesores y exámenes.

Este tipo de contenido con respuestas originales de alumnos, preguntas sorprendentes de profesores, anécdotas de clase y correcciones de exámenes sorprendentes acumulan muchas veces miles de ‘me gusta’ en Twitter, Instagram o TikTok.

Esto es lo que le sucedió recientemente a un desconocido tuitero llamado @jambri_vk cuando decidió compartir una foto de un examen de lengua que había hecho y que tenía unas correcciones un tanto originales por parte de su profesor.

"Examen de lengua be like:", escribió junto a la foto en un tuit que ha acumulado más de 27.000 'me gusta', 2.000 retuits y 300 comentarios.

Aparentemente se trata más de un examen de literatura que de lengua y el tema en cuestión es el poeta Antonio Machado. Son dos momentos los que más han sorprendido a la gente y han hecho que la publicación se vuelva viral.

La primera corrección es una que dice "porque usted lo diga señora" a una frase que deja el alumno en el texto que estaba equivocada.

La segunda, que es la que más ha llamado la atención, es la que vemos al final donde el profesor junto a una canasta a boli rojo ha escrito: "Aquí la canasta para el triple".

Cuando le preguntaron si había aprobado @jambri_vk explicó que había suspendido con un 4.

Muchos usuarios han respondido a la publicación viral compartiendo sus propios exámenes con correcciones fuera de tono, divertidas o simplemente demoledoras.

Almudena compartió este examen de física en el que el profesor escribió "patatas".

Laura por su parte compartió este examen de geografía con esta demoledora corrección por parte de su profesor.

