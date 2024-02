Criticada por decir que nunca saldría con un chico más pobre que ella: "Que piensen que estoy a su alcance me emperra"

Oh, el amor: no entiende de edades, no entiende de fronteras, no entiende de ideas políticas y… ¿no entiende de clase económica? Aunque la mayoría de las personas afirmarían que es así, este vídeo que se acaba de viralizar demuestra que no todo el mundo está de acuerdo con eso. La chica que aparece en este clip decidió subir unos cuantos Stores a sus Mejores Amigos de Instagram, y se sinceró del todo: odia que los hombres pobres intenten ligar con ella, porque considera que no está a su alcance y que ni siquiera deberían intentar estar en su círculo. Sobra decir que se ha llevado un buen varapalo en Twitter, después de que uno de sus "mejores amigos" lo capturase todo y lo compartiese.

Al menos, parece que esta chica es perfectamente consciente de que sus opiniones son clasistas, pero no tiene pinta de que le importe demasiado. No se sabe muy bien si decidió compartir esta opinión pensando que muchos de sus seguidores más cercanos la apoyarían o si simplemente deseaba desahogarse, pero lo más seguro es que no se esperase convertirse en uno de los fenómenos virales del día, y por la peor de las razones. Todos los que se han cruzado con su vídeo le han lanzado críticas de lo más crueles, para hacerle sentir tan mal como ella ha hecho sentir a los chicos que no tienen un poder económico demasiado grande.

Hay que reconocerle una cosa: sinceridad no le falta. Ahora solo queda que procese que tendrá muchas más probabilidades de éxito a la hora de encontrar un buen compañero de vida si se abre a la posibilidad de enamorarse de un chico que no haya nacido entre algodones. ¡Si la Dama y el Vagabundo pudieron con ello, seguro que ella también lo conseguirá!