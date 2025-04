De España a Japón en coche: la increíble historia de este tiktoker

La clase de viaje más difícil de hacer es el viaje en solitario. Sin duda es más difícil que hayas hecho uno de esta categoría, aunque no imposible. Acompañado siempre tienes una red de seguridad en la otra persona, mientras que a la par lo eres de tu acompañante. Si algo ocurre, si existe algún problema, da igual la circunstancia, al menos tienes a alguien con quien puedes contar. Pero lanzarte solo a un país extranjero quita esa red de seguridad y te deja de frente contra toda la aventura. Así que ahora imagina hacerlo no en un país, sino en muchos. No en un transporte moderno, sino en un coche de los noventa. Pero con una idea muy clara: ir desde España hasta Japón y disfrutar todo lo posible.

Esta está siendo la gran odisea de Fabio Belnome, tiktoker especializado en coches y viajes que está siendo viral en la red social china. No es su primer momento de gloria, ya que el año pasado realizó un viaje de sur a norte de Europa con el mismo coche que ahora lleva hasta el país del Sol Naciente. Es, por tanto, alguien experimentado, y una cuenta muy recomendable si buscas aprender diferentes recursos para emprender tu propia aventura en solitario. Poco a poco, Fabio está consiguiendo muchas visitas durante este periplo que, calcula, le llevará al menos tres meses.

La ruta que escogió, eso sí, no es la que aparece en Google Maps. Y es que si te animas a ponerlo en la herramienta de Google descubrirás que pasarías mucho tiempo en Rusia. Así que Fabio ha optado por un camino más kilómetros hacia el sur, que le permite explorar muchos más países y culturas, antes de entrar a Rusia, bajar a China y llegar, ya sí, a Japón. Para ello depende de visados, seguros, documentos locales, ferries… En fin, es necesario informarse bien para clavarlo en un viaje de esta categoría. Fabio no solo lo está consiguiendo, sino que lo está documentando para gozo y disfrute de quien se cruce con sus vídeos.