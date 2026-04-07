Esta chica celebró el cumpleaños de un bebé reborn, y las redes se le han tirado encima

Pocas temáticas generan tanto rechazo y, al mismo tiempo, tanto morbo en redes como los coleccionistas de bebés reborn. Son muñecos que imitan la apariencia de un bebé o un niño pequeño de forma muy realista, y quienes los compran acostumbran a jugar con ellos como si fueran bebés de verdad: les diseñan una habitación en su casa, les compran muebles y ropa, los pasean en carritos… Y son muchos los que lo ven como una afición demasiado extraña como para ser respetada. Ahora, la creadora de contenido Karla Reborns, con millones de seguidores en redes, se ha hecho enormemente viral tras compartir un vídeo en el que acudía a una fiesta de cumpleaños de un bebé reborn, y que ha despertado numerosas críticas.

En este vídeo, se observa cómo otra coleccionista de bebés reborn prepara una fiesta de cumpleaños para uno de sus muñecos, con piñata, aperitivos y decoraciones. Karla acude como madre de una de las niñas invitadas, y juntas juegan a ser las madres en una fiesta de cumpleaños. El vídeo ronda las diez millones de visualizaciones en TikTok, y es solo uno de los muchos contenidos de Karla que se han hecho virales, y que han generado reacciones de intenso rechazo.

Parece que la influencer no responde nunca a esos comentarios de odio, y sigue subiendo vídeos que alcanzan a grandes audiencias. Con ellos, seguramente costea su hobby e incluso puede que obtenga beneficios, y el morbo y las críticas son lo que empuja su contenido a audiencias cada vez mayores. Quienes la han seguido lo habrán hecho por verdadero interés o por entretenerse, pero sus cifras revelan que ha encontrado una fórmula exitosa para ser una figura reconocible y viral de las redes sociales. ¡El odio de las redes ha acabado yendo en su beneficio personal!