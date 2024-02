Esta tiktoker compara lo que hay en un supermercado de Bielorrusia con España: "A mí me resulta extraño"

En Flooxer Now nos encantan las comparaciones de culturas y tradiciones entre unos países y otros. Hace unos días os comentábamos la diferencia de desayuno entre Estados Unidos e Italia. Hoy es el turno de otro país: Bielorrusia. La tiktoker española @ir_zu se encuentra de visita en este lugar y ha publicado un vídeo de lo que se encuentra en los supermercados de este país y que le ha resultado raro en comparación con España.

"Cosas extrañas que me he encontrado por el supermercado de Bielorrusia", comienza. "¿Alguien me puede explicar cómo hay un chocolate de Maxibon?. Encima el Maxibon es de fresa". Continuando por el mismo producto, se sorprende también de la gran variedad de chocolate Milka que existe: "caramelo, pasas, normales, plátano, fresa, coco".

Por otro lado, también resalta el empaquetado del Nesquik. "El Nesquik va como en estos plásticos de aquí. Son como super antiguos de mi infancia". Y también la diversidad de tés existentes: "Todo este pasillo entero es solo de tés".

"Esto lo he enseñado un montón de veces, pero hay tipos de ketchup", continúa con su fascinación. "Para barbacoa, tomates, cherrys, estos de aquí con especias". Además, hace especial hincapié en que los tipos de keptchup llenan un pasillo entero. A su vez, también comparte con sus seguidores todas las tartas que hay y los sabores de las patatas Lays, como el sabor a cangrejo.

"Esto de aquí es brutal", prosigue su vídeo. "Viene siendo pan seco con sabor y hay también de un montón de sabores". "Una cosa típica es que se come mucho embutido ahumado, pero es que mirad esto", y muestra una cámara frigorífica con infinitos embutidos colgados.

También muestra las bebidas típicas bielorrusas para acabar el vídeo. En este caso, enseña la conocida bebida Nestea en "botellitas chiquititas" y de sabor frutas del bosque, frambuesa y limón.

Esta publicación ha superado las 200 mil reproducciones y se han sorprendido por la gran variedad de algunos de los productos: "Me encanta el pasillo del té", "parece Tokyo por la variedad de todo LOL", escriben algunos. Sin embargo, lo que más destaca de los comentarios es que muchos aclaran que en España también existe el chocolate de Maxibon.