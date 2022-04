Este artista brasileño es capaz de convertirse en personajes de anime con body painting

Más información Un peluquero canino transforma a un perro en Pikachu y los usuarios de TikTok alucinan

Randresson Vieira, de 29 años y originario de Goiania Goias (Brasil), es un arquitecto y urbanista con talento más que de sobra para las artes plásticas, el maquillaje, la caracterización y los efectos especiales. El talentoso pintor corporal se ha transformado en populares personajes de anime y las redes han flipado con los resultados de sus creaciones, volviéndose viral gracias a sus increíbles habilidades artísticas y creativas.

Cuando no está trabajando en la peluquería donde trabaja, Randresson graba vídeos para su canal de YouTube, donde tiene más de 200.000 seguidores y donde se ha hecho muy popular con sus vídeos, además Vieira posee más de 1,5 millones de seguidores en la plataforma de TikTok, debido a su talento para usar la pintura ha impresionado a muchos internautas.

El resultado es tan espectacular que muchos usuarios han comentado que parece que sus caracterizaciones cobran vida. Además, intenta subir un contenido variado en función a las demandas de sus seguidores, por lo que podemos ver, una gran cantidad de personajes de anime en sus vídeos. Un hecho que le ha conseguido destacarse como uno de los mejores dentro de las redes sociales

En sus últimos trabajos apareció como los personajes de 'One Piece', 'Nanatsu no taizai' y 'My hero academia'. Sin embargo, las más populares son sus caracterizaciones como los personajes de Dragon Ball.

En el video que es sensación en las redes, se puede ver a Randreson con la pintura que se ha aplicado en su cuerpo, técnica conocida como body painting. Con ella da forma no solo al vestuario de los personajes de Dragon Ball, sino que también a los detalles de las caras de los personajes. Para complementar su trabajo, el talentoso artista se aplica caretas de cartón con los rostros de los distintos personajes impresos. Uno de los detalles más curiosos es que las caretas las coloca a la altura de sus pómulos, debajo de los ojos. Y que sus ojos reales se convierten en parte de la cabellera del personaje o, incluso, de la cara.

El artista se aplica pintura en el cuerpo y la cara mientras se transforma en personajes de anime famosos, como los de la franquicia Naruto. Los videos del artista se han vuelto virales en línea con millones de visitas. Randresson dijo: "Lo que más me gusta del arte del maquillaje es la caracterización, poder transformarme en otra persona". Pero sus obras no son solo de anime, ya que según cuenta, puede recrear a casi cualquier personaje con un poco de pintura corporal. Se transforma tanto en famosos personajes de dibujos animados, como princesas de Disney, personajes de anime o superhéroes.

