Este chico ha fabricado una Pokédex que funciona en el mundo real

El mundo Pokémon es un lugar idílico. La sanidad es pública, universal y gratuita; los alimentos son suculentos; la aventura es eterna y forma parte, si quieres, de tu día a día; y todo ello acompañado de las mejores mascotas del mundo. Además, la información es accesible para cualquiera, dado que puedes conocer más a fondo a tus compañeros gracias a la Pokédex. A lo largo de las diferentes entregas de videojuegos de la franquicia, este cachivache ha acompañado a los entrenadores en su camino hacia la victoria, proporcionando información útil como el aspecto, áreas de captura o curiosidades sobre el comportamiento de los Pokémon.

La cuestión es: ¿puede existir un gadget así en la vida real? Uno con un aspecto similar, un funcionamiento similar y que te responda a viva voz como en el anime. La respuesta: sí, y encima ya existe.

Todo empieza con el diseño: piezas impresas en 3D, decoradas en rojo, para crear una carcasa con pocos botones y una cámara que pueda detectar a los monstruos de bolsillo. También debe contar, por supuesto, con componentes electrónicos para funcionar. Eso significa también una pantalla y un altavoz. Quizá una de las partes más difíciles es la conexión con ChatGPT y la API de la base de datos de Pokémon, así como el procesamiento de voz para que suene similar a la que está en la cabeza de todo fan.

El resultado final es sorprendente. Aunque por el camino se suceden fallos de software y de hardware, finalmente logra su objetivo: la Pokédex es capaz de detectar Pokémon, ofrecer una imagen y, de viva voz, describirlos. El propio creador asegura que se puede iterar y mejorar el proyecto, pero traer un poco de la magia del mundo Pokémon al mundo real bien merece la pena el esfuerzo hasta ese momento.