EXISTE POKÉ-QUISO HACERLA
Este chico ha fabricado una Pokédex que funciona en el mundo real
En el mundo de Pokémon existe la Pokédex, una especie de Wikipedia electrónica de bolsillo que te permite acceder a la información de todas las criaturas que habitan ese universo. ¿Podría existir algún cacharro así en la vida real? Sorprendentemente, sí.
El mundo Pokémon es un lugar idílico. La sanidad es pública, universal y gratuita; los alimentos son suculentos; la aventura es eterna y forma parte, si quieres, de tu día a día; y todo ello acompañado de las mejores mascotas del mundo. Además, la información es accesible para cualquiera, dado que puedes conocer más a fondo a tus compañeros gracias a la Pokédex. A lo largo de las diferentes entregas de videojuegos de la franquicia, este cachivache ha acompañado a los entrenadores en su camino hacia la victoria, proporcionando información útil como el aspecto, áreas de captura o curiosidades sobre el comportamiento de los Pokémon.
La cuestión es: ¿puede existir un gadget así en la vida real? Uno con un aspecto similar, un funcionamiento similar y que te responda a viva voz como en el anime. La respuesta: sí, y encima ya existe.
Todo empieza con el diseño: piezas impresas en 3D, decoradas en rojo, para crear una carcasa con pocos botones y una cámara que pueda detectar a los monstruos de bolsillo. También debe contar, por supuesto, con componentes electrónicos para funcionar. Eso significa también una pantalla y un altavoz. Quizá una de las partes más difíciles es la conexión con ChatGPT y la API de la base de datos de Pokémon, así como el procesamiento de voz para que suene similar a la que está en la cabeza de todo fan.
El resultado final es sorprendente. Aunque por el camino se suceden fallos de software y de hardware, finalmente logra su objetivo: la Pokédex es capaz de detectar Pokémon, ofrecer una imagen y, de viva voz, describirlos. El propio creador asegura que se puede iterar y mejorar el proyecto, pero traer un poco de la magia del mundo Pokémon al mundo real bien merece la pena el esfuerzo hasta ese momento.
