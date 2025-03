La extraña psicología detrás de los graffiti en el baño

Nos ha pasado a todo el mundo. Estás en un bar, notas la necesidad y vas para el baño. Cuando te metes en el cubículo y cierras la puerta, descubres un nuevo mundo. Pintadas, rayajos, mensajes, números… Si has tenido suerte, serán mensajes positivos que igual logran sacarte una sonrisa. Si no la has tenido, igual acabas prefiriendo mirar a cualquier otro lado y acabar rápido con tus asuntos en ese espacio. Pero, si te paras a considerarlo, que estos graffiti de baño existan y evolucionen tal y como lo hacen es una experiencia única a muchos, muchos niveles.

Hay tres motivos que hacen único el lenguaje de los graffiti de baño. El primero es que es un entorno privado, en el que de forma habitual estás solo y en el que no esperas respuesta alguna. Simplemente existís tú y tus actos, nada más. No es como en un espacio abierto, dado que cualquier foro público invita a la conversación. En un baño, eres tú y tus circunstancias. Eso permite disfrutar, también, del anonimato. Salvo que te pillen al salir, tienes la libertad absoluta de escribir lo que quieras sin coartarte.

Esos mensajes pasan, a su vez, a pertenecer al baño, no a su autor original. El segundo motivo que hace único el lenguaje de los graffiti de baño es que, pese a eso, se genera una conversación. Una pintada responde a otra, la amplía o la contradice. Se crea una temática y estructura común, beneficiándose de una sinergia que es difícil de prever en un inicio. El último factor es el de género: históricamente los baños no son unisex, sino que se dividen entre hombres y mujeres. Esa perspectiva de género termina de moldear los mensajes, algo que podemos asumir que afecta también al estado de limpieza de cada cuarto.