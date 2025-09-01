El genial vídeo de una raqueta para elecrocutar mosquitos que arrasa en TikTok: "Se me olvidó como se dice de verdad"

Nada como una frase ingeniosa o una ocurrencia infantil para convertirse en tendencia en redes sociales. A todos nos ha pasado: de pequeños pronunciábamos mal algunas palabras y, lejos de corregirnos, nuestros padres y familiares se derretían de ternura o soltaban una carcajada.

Ese mismo espíritu es el que ha cautivado a millones de usuarios de TikTok gracias a un breve vídeo protagonizado por una niña que, con total naturalidad, bautizó la raqueta eléctrica para mosquitos como la raqueta que "electrucutuca mosquitos".

El clip, que dura apenas seis segundos, acumula ya cerca de tres millones de visualizaciones en la plataforma en el momento de publicarse este artículo. Y lo cierto es que, desde que la pequeña lo dijo, muchos confiesan que ya no pueden volver a pronunciar el término de forma correcta.

Los comentarios lo demuestran: "Mi dislexia lo entiende perfectamente, ahora no sé cómo se dice de verdad", bromea un usuario. Otro añade: "Es más complicado como lo dice ella que como es en realidad". Y alguien más sentencia: “Ahora, por su culpa, ya no sé decirlo”.

La creatividad de la niña ha generado incluso un movimiento en tono humorístico que pide a la RAE intervenir. "Señores de la RAE, exijo inmediatamente la incorporación del verbo electrucutucar", reclama otro comentario con varios me gusta.

Este tipo de vídeos vuelven a demostrar la facilidad con la que la espontaneidad infantil puede generar empatía y viralidad. ¿Empezará la gente a decir electrucutar?