Goorgo: "Muchos de los streamers más tochos están mal de la cabeza"

Cuando el otro día nos cruzamos con Goorgo en el backstage de Ubeat Live en Barcelona, no pudimos evitar preguntarle por los bombazos que había soltado TheGrefg en el episodio sobre el escenario de Club 113. "Le conozco mucho y he ido un poco a chincharle, puede hablar de muchos temas", y en una declaración justo después, hablando de otro asunto, aseguraba que "el trashtalk no se va a acabar nunca".

Parecen dos cosas distintas pero en realidad no lo son tanto, porque las últimas palabras que se han vuelo virales del cofundador de Team Heretics tienen relación con eso que nos comentaba. Como buen conocedor de los entresijos en el mundo streamer, y siendo él mismo un influencer reputado, sus opiniones cuentan como información privilegiada. Sobre todo cuando son salseos...

En el último capítulo de Club 113, la invitada estrella ha sido Sindy Takanashi, en un programón de hora y media donde la presentadora de Las Uñas no se ha cortado un pelo, como tampoco lo ha hecho Goorgo. Como lo de Sindy tiene casi para un artículo aparte, nos vais a permitir que nos centremos en el youtuber y empresario...

Hablando sobre la salud mental de los streamers, el almeriense reflexiona con seriedad sobre cómo esta profesión afecta a los más grandes: "Hay que darse cuenta de que muchos de los más tochos, están mal de la puta cabeza". Son referencias concretas a Xokas, mencionándole por nombre y por obras.

"Son gente que están diez horas fácil en directo, o sea, para llegar al punto de no bajar la basura y meterla en la nevera, tener 10 multicuentas cuando te metes en la cama después de 18 horas de stream... ¿No ves que no está bien de la cabeza?", insiste, pese a reconocer que empezó riéndose cuando se enteró del tema CathyVipi.

"Tiene algunos comentarios que son minucias al lado de cómo están evolucionando en su vida, y dentro de un tiempo van a estar de manera muy-muy-muy-muy chunga". No es tartamudeo, es mucha chunguez. En fin, que tampoco ha descubierto América, estaba claro (y casi ningún streamer tiene problema en reconocerlo) que el suyo es un trabajo mentalmente muy sacrificado.

Solo esperamos que esta llamada de atención haga reflexionar un poquito a los haters, cuyos acosos injustificados y a veces obscenos hacen la vida de esta gente muy complicada. Muy.