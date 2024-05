Intenta hacer un truco con su cubata y acaba con un fail épico (con pelea incluida)

En una fiesta hay varios tipos de personas: los que dicen "temazo" cada dos por tres y lo dan todo, los que se aferran a la barra como si fuera un salvavidas y apenas mueven un pie, los que pasan más tiempo en la cola del baño que en la fiesta… Y, por último, los que están ahí para impresionar a cualquiera que esté dispuesto a mirar. Esto se puede lograr de muchas maneras, y hay quienes se guardan varios truquitos bajo la manga para mostrar sus habilidades cuando llegue el momento oportuno. Escoger ese momento es una tarea difícil: no hay que ser pesado, tampoco puede parecer forzado, tiene que salirte bien a la primera y no debe haber nadie que interrumpa tu show. El protagonista de este vídeo se encargó de cuidar los tres primeros puntos, pero el cuarto se interpuso en su camino.

Lo cierto es que el chaval escogió una maniobra de riesgo. Se metió en el papel de profesor de Física, sin darse cuenta de que el espacio para llevar a cabo su experimento científico era bastante escaso. Un error de cálculo resultó fatal, sobre todo para la chica que se cruzó en el camino de su cubata: con lo mona que se había puesto, y ahora la brillante idea de este chico con ganas de impresionar le había amargado la noche. Encima, captado en cámara y, ahora, viral. Está claro que no era su día de suerte.

Lo cierto es que todos los improperios que la chica le soltó al chico eran de lo más acertados. Muchos de los que han visto el vídeo se esperaban incluso que el asunto acabase en pelea física, ya que el acompañante de ella no se molestó demasiado en calmarla. Todo apunta a que el alcohol cayó más en su brazo que en su vestido, así que parece, al menos, que el protagonista de este clip no tuvo que encargarse de costearle la tintorería. ¡Poca duda cabe de que habrá aprendido la lección, y que a la próxima vigilará que no haya nadie a punto de cruzarse con él antes de hacer este experimento!