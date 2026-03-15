Julio César jamás comió ensalada César: el verdadero origen de la ensalada más famosa del mundo

No hay restaurante italiano que se precie que no incluya en su carta la ensalada César. Es internacionalmente reconocida como uno de los platos italianos por excelencia, y la mayoría de los que la han consumido asumen que su nombre viene del archiconocido Julio César, el dirigente del Imperio Romano que fue asesinado tal día como hoy hace 2070 años. Hay quienes incluso creen que esta ensalada formaba parte de la dieta de esta figura histórica, y que era uno de sus platos favoritos. Para todos los que todavía creen en esta teoría, tenemos malas noticias: la ensalada César fue creada hace apenas 100 años, y su nombre es debido a un César mucho menos reconocido. Ah, y ni siquiera la crearon en Italia.

La ensalada César fue creada en la década de los años veinte del siglo pasado por César Cardini (o por uno de sus empleados, según a quién preguntes). Cardini fue un chef italiano que tenía una serie de conocidos restaurantes para la clase alta en la Baja California, en México. Según cuenta la leyenda, hubo un día en el que se quedaron sin suministros en uno de sus restaurantes, y se decidió preparar una ensalada con todo lo que había por la cocina. Así surgió la curiosa mezcla que hoy en día es degustada en todo el mundo.

La creación de esta ensalada y las patentes sobre la salsa César han sido asunto de enfrentamientos legales durante décadas, desde que a mediados del siglo pasado la ensalada se convirtiese en un plato cada vez más popular y empezase a formar parte de las cartas de numerosos restaurantes. Existe, además, un gran debate con respecto a la inclusión de las anchoas en la receta: la hija de César Cardini negó en numerosas ocasiones que la ensalada César original llevara anchoas, pero son muchos los restaurantes que prefieren incluirlas para aportarle un toque más premium. Sea como sea, lo que está claro es que la historia de César Cardini no es especialmente conocida, ¡le tocará vivir a la sombra del más famoso de los César!