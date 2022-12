Lo metieron por error en un grupo de WhatsApp del colegio y fingió ser uno de los padres

Una buena historia puede ser todo lo que necesites para hacerte viral, y este usuario de TikTok ha conseguido ganar unos cuantos miles de seguidores después de que compartiese un divertido episodio que le ocurrió, y que este se hiciese totalmente viral en la red social. Por lo que ha contado en sus vídeos, alguien debió cometer un error e introdujo a este chico (que probablemente no cumple ni la mayoría de edad) en un grupo de WhatsApp de los padres de uno niños que iban a clases de inglés. En vez de revelar la verdad al resto de miembros del grupo, decidió jugar un poco con la situación y fingir que era uno de ellos, para ver hasta dónde podía llevar esa jugosa historia. El resultado: tres vídeos con millones de views en TikTok y un final muy truculento.

No nos vamos a engañar: lo cierto es que se veía venir que esta broma no saldría bien. El grupo era pequeño, y lo más probable era que los padres se conociesen de vista, así que solo era cuestión de tiempo que se revelara que había un intruso. Aunque el resultado de los vídeos ha quedado bastante divertido, compartir capturas de grupos, y más cuando uno no debería estar en ellos, es algo peligroso. Este chico ha acabado subiendo un vídeo en el que revela que algunos de los padres llegaron a hablar incluso de poner una denuncia cuando se enteraron de lo ocurrido, así que el autor de la broma ha tenido que pedir disculpas.

Por suerte, no ha revelado ninguna información demasiado personal, y lo más probable es que los padres no se molesten en denunciar una broma inocente como esta. Eso sí, las millones de views y los seguidores que ha ganado siguen ahí, así que quién sabe si el contenido de este chico seguirá teniendo recorrido. Parece que tiene afición por el baile y que está al tanto de los trends de TikTok, así que, si juega bien sus cartas, lo mismo se nos convierte en influencer.