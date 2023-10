La nostálgica historia de un tuitero que se encontró con una nota de su amiga del instituto: "En 1998 me aposté un helado con Teresa"

Twitter está lleno de personas contando su día a día. Pequeñas ocurrencias, experiencias y anécdotas llenan la red social y, de vez en cuando, alguna se hace viral. Especialmente cuando se tratan de historias emotivas que nos alejan del tedio y las malas noticias del día del que a veces se llena internet.

Es el caso de la que ha compartido el ingeniero Jaime Gómez-Obregón, una curiosa historia que ha llegado a muchísima gente. Su tuit supera el millón y medio de reproducciones, el millar de retuits y cuenta con al menos 12 mil 'me gusta'.

Al tuit lo acompaña la foto de una vieja nota escrita a boli sobre un papel de cuaderno que dice lo siguiente: "Yo, Teresa, en pleno uso de mis facultades, apuesto un helado a que suspendo matemáticas. 29/09/98. Firmado, Teresa".

La anécdota de Jaime es respecto a esa nota escrita hace nada menos que 25 años, de cuando él todavía estudiaba BUP en el instituto. "En 1998 me aposté un helado con Teresa", comienza diciendo el tuitero en su publicación.

Según cuenta el autor del tuit, todo comenzó cuando iban a instituto y eran compañeros de clase del bachillerato científico. "Un recreo Teresa estaba toda agobiada porque decía que le había salido fatal el examen de mates", comenta.

"Como Teresa sacaba notazas yo me eché a reír, porque era inimaginable que cateara aquel examen de funciones y derivadas", sigue relatando. Y fue a raíz de eso que él le apostó un helado a que aprobaba, como pasaba siempre.

Hasta ahí es una bonita y nostálgica historia que desencadenó una nota que, por casualidades de la vida, el tuitero guardó y acabó encontrando décadas después mientras rebuscaba entre documentos antiguos de cuando era adolescente.

"En el purgatorio de mis papeles de chaval, he encontrado la apuesta con Teresa. Justo a tiempo: ¡esta semana el pacto cumple 25 años!", dice Jaime. Su tuit fue publicado el pasado 27 de septiembre y en la nota se puede leer que Teresa firmó el 29 de septiembre del año 1998.

Pero lo mejor lo del tuit es lo que viene a continuación: "Acabamos el curso y nunca volví a saber de Teresa. Yo me matriculé en teleco y a ella, como a casi todos, la perdí la pista", sigue contando.

Es normal acabar distanciándose con gente que conoces a tan temprana edad, y más en una etapa formativa como la adolescencia o bachillerato, a partir del que cada uno sigue caminos muy distintos.

Y aquí viene el 'plot twist': "Pero la he buscado en internet. Y la he encontrado: ahora Teresa es doctora en medicina. Trabaja en el hospital de Valdecilla", relata Jaime. "Y aquí estoy, escribiendo esto en el vestíbulo de su planta del hospital. Voy a saludarla —no sé si nos reconoceremos— y a decirle que me debe un helado", concluye.

Para cerrar la historia, Jaime termina con una frase para reflexionar: "La vida solo cobra sentido cuando nos apartamos de los raíles por los que nos lleva; cuando dejamos espacio al azar".

La mayoría le han dado la razón y se ha sentido conmovidos por la anécdota y por cómo está contada, así como por la actitud frente a la vida de este ingeniero. Y, con razón, todos quieren saber como acaba y si se acabaron reencontrando en su lugar de trabajo.

No obstante, hay quien opina que le resultaría algo violento que una persona de su pasado reapareciese tan de repente en su vida. Una usuaria le ha respondido con su postura personal, adelantándose al 'hate' diciendo que no quiere ser aguafiestas.

"Después de 25 años sin saber de una persona que me escriba como si nada... O lo peor, se presente en mi trabajo sin saber absolutamente nada de mí. Pues no lo veo claro. ¿No hubo tiempo en 25 años? La gente se cree con derecho a todo y no, no es así", comenta esta tuitera.

La gente no se lo ha tomado nada bien, ya que la opinión general es más positiva. En cualquier caso, aún no hay desenlace, así que no sabemos si a Teresa, la protagonista de la historia, le parecería bien o mal.