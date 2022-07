Si hay algo que siempre consiguen las redes sociales es no dejar de sorprendernos nunca. Tanto para bien como para mal logran despertar nuestras emociones y si de eso saben bien las bodas...

Sin embargo, el motivo por el que la última de la que nos hecho hecho testigos en redes se ha hecho viral no se debe en concreto al romanticismo que también desprende sino a la sorprendente vestimenta por la que los novios se han decantado para darse el 'sí, quiero' en México.

Tanto es así que hasta un internauta ha asegurado que "si mi boda no es así, no me caso".

Ha sido a través de la plataforma Tik Tok desde donde las imágenes que compartió la usuaria @rocio_hr23 en su perfil han dado la vuelta al mundo. En ellas, se puede observar como la novia se convirtió en toda una princesa Fiona mientras que su futuro esposo personificó a Shrek.

Caracterizados de la clásica película de dibujos animados de DreamWorks, la pareja incluso llegó a pedir un código de vestimenta a los invitados, que debían disfrazarse también del resto de personajes.

La primera parte del clip muestra la llegada de algunos de los asistentes, convertidos en brujas, dragones y hadas, entre otros, al son de 'Yo quiero un héroe'. Vemos a dos mujeres vestidas de brujas con gorro y escoba en mano, a un hombre con una enorme barba disfrazado de mago y a una señora ondeando una varita mágica.

Después, la grabación continúa con la aparición de los novios en una camioneta de camino al lugar donde pronunciarían las ansiadas palabras. Pintados al completo de verde y luciendo un estilismo de lo más preciso, ambos han demostrado que podrían ser los dignos protagonistas de la famosa ficción en su re-make en persona.

La publicación ya cuenta con más de 7 millones de reproducciones, cerca de 826 mil 'me gusta' y más de 7000 comentarios, entre los que despuntan mensajes de lo más divertidos como: "Si mi boda no es así, no quiero nada", "Solo había dos opciones, encajar en la sociedad o ser feliz", "¿Podemos hacer una boda así?", "Yo en un futuro".

Pese a la originalidad, parece que los recién casados no han sido los pioneros de esta idea pues, en uno de los comentarios del post, un usuario asegura que "así fue la boda de mis papás".

