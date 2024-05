Pide un sándwich de jamón y queso en un bar de carretera de España y se lleva una sorpresa con lo que le sirven

Todos tenemos mas o menos claro lo que nos van a servir si pedimos un sándwich de jamón y queso en España, pero a veces te puedes llevar sorpresas extrañas.

Pensaba que si pedias un sándwich de jamón y queso en un bar, cafetería, restaurante o sitio de carretera te pondrían siempre jamón york y lonchas de queso entre dos rebanadas de pan de molde. Normalmente hecho a la plancha con las rebanadas untadas de mantequilla y la opción extra de pedirlo con un huevo frito.

Pero la realidad es que puedes acabar con algo completamente diferente o al menos eso es lo que le paso a una tiktoker argentina llamada @marustefanoli que ha decidido compartirlo en sus redes sociales.

Casi 400.000 personas han visto este vídeo en el que Maru enseña el “sándwich de jamón y queso” que le han servido. La realidad es que lo que le han puesto es lo que normalmente llamamos un bocata o montadito de jamón y queso que se hace con jamón serrano o ibérico, queso manchego y pan de barra o chapata.

"En España pides un sándwich de jamón y queso y te traen esto. O sea la cantidad de queso... pero qué es esto", se lamenta la joven esperando recibir mucho más queso y fundido.

El debate en los comentarios era doble. Por un lado están los que le explican a Maru que eso no era un sándwich y que se trata de un bocata o un montadito.

"Tenes que especificar que es jamón york, jamón es jamón serrano siempre" o "En ningún sitio de España te ponen eso sí pides un sándwich de jamón y queso", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Por otro están los que debaten si es mejor un sándwich de jamón y queso a la plancha o un montadito de jamón ibérico y queso manchego.

"donde se ponga un buen pan de molde con jamón york y queso de lonchas que se quite un bocata de jamón serrano y queso manchego, no?", escribió Jaiben Benzal. "Es un bocadillo buenísimo, si no te gusta pide otra cosa", señalo Maite Revuelta mientras que Jhonemanuelcg aseguró que "pues en este caso has salido ganando, aunque un sándwich bien echo esta buenísimo.

Cabe añadir que Maru dejó claro en los comentarios que, aunque no le sirvieron lo que quería y que tenía poco queso, le encantó.